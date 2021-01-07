Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35
candle645 написав:
Пытался закрыть TLRY в +55%, но похоже пожадничал - выставил ордер на 13, но сегодня уже без шансов, наверно буду ждать их слияния с APHA и 15+.
Какие будут идеи относительно правильной стратегии реагирования на предстоящее слияние TLRY+APHA? - продолжать сидеть в TLRY? перекидываться в APHA? 50/50? скальпировать пики?
А что ты выиграешь от шараханий? Говорят, после слияния получится promising buy, но возможна и временная просадка.
Libo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 21:22
Оранжевого орангутанга хотят перед дембелем либо отстранить, либо вообще импичнуть сраной метлой.
Calls grow in Congress for Trump to be removed by impeachment or the 25th Amendment https://edition.cnn.com/2021/01/07/poli ... index.html
Libo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:20
Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
airmax78
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:22
Трамп таки натвитит на посадку. Я хоть и прогнозировал это робко за месяц до выборов, но не думал что у него крышу окончательно сорвет.
airmax78
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:24
airmax78 написав:
Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
Чесно кажучи мене лякає такий ріст ринку. От тільки це ринок росте чи долар падає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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