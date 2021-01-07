airmax78 написав:Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
Чесно кажучи мене лякає такий ріст ринку. От тільки це ринок росте чи долар падає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
airmax78 написав:Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
Всё, у тузика поехала кукушка и он оторвался вместе с будкой. Будет носиться и приносить нам деньги еще как минимум месяц. После того, что он натворил с пустышным битком, акции не удивляют. Нам выпало огромное счастье пожить в эту эпоху и испытывать каждый вечер чувства короля ночи в казино. Только в казино играет одна ставка, а тут каждый день играют практически все сразу. Пользуемся моментом. Шануймося и обогащаемся.