candle645 написав:30-35% в BAC/C набежавшие с сентября
Помогите разобраться, плиз. Зачем нужны эти спекуляции если $AAPL дает ~80% в год, $NVDA ~100%, $PYPL ~112%. Не значит ли, что сделки дающие <8%/мес бессмысленны? P.S. сам вообще пока пытаюсь ловить гэпы 5-8% на тикере, но часто на этот рост уходит 1.5-2 месяца
airmax78 написав:Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
Чесно кажучи мене лякає такий ріст ринку. От тільки це ринок росте чи долар падає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
airmax78 написав:Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
Всё, у тузика поехала кукушка и он оторвался вместе с будкой. Будет носиться и приносить нам деньги еще как минимум месяц. После того, что он натворил с пустышным битком, акции не удивляют. Нам выпало огромное счастье пожить в эту эпоху и испытывать каждый вечер чувства короля ночи в казино. Только в казино играет одна ставка, а тут каждый день играют практически все сразу. Пользуемся моментом. Шануймося и обогащаемся.
NIO все запаковались? $60 обещали после NIO Day, но судя по всему эту планку возьмем уже сегодня. Аналогия с Tesla Battery Day: Накануне разогнали почти до $450, потом фрустрация и падение почти до $380, и наконец свеча до сегодняшних уровней.
С Теслой мы прошли дорогу в поллимона, Если надо с NIO - повторим! (c) Пираньи, в путь!