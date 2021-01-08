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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 173174175176>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:21

Re: Идеи для торговли на рынках США

  candle645 написав:30-35% в BAC/C набежавшие с сентября

Помогите разобраться, плиз. Зачем нужны эти спекуляции если $AAPL дает ~80% в год, $NVDA ~100%, $PYPL ~112%. Не значит ли, что сделки дающие <8%/мес бессмысленны?
P.S. сам вообще пока пытаюсь ловить гэпы 5-8% на тикере, но часто на этот рост уходит 1.5-2 месяца :(
peer-tech
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:22

Оранжевого орангутанга хотят перед дембелем либо отстранить, либо вообще импичнуть сраной метлой. :lol:

Calls grow in Congress for Trump to be removed by impeachment or the 25th Amendment

https://edition.cnn.com/2021/01/07/poli ... index.html
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:20

Re: Идеи для торговли на рынках США

Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:22

  Libo написав:Оранжевого орангутанга хотят перед дембелем либо отстранить, либо вообще импичнуть сраной метлой. :lol:

Calls grow in Congress for Trump to be removed by impeachment or the 25th Amendment

https://edition.cnn.com/2021/01/07/poli ... index.html

Трамп таки натвитит на посадку. Я хоть и прогнозировал это робко за месяц до выборов, но не думал что у него крышу окончательно сорвет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:24

  airmax78 написав:Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.

Чесно кажучи мене лякає такий ріст ринку. От тільки це ринок росте чи долар падає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:22

  airmax78 написав:Это безумие какое-то. Компания, выросшая га 1200% за последние 12 месяцев продолжает расти по 8% в день. Капец.


Всё, у тузика поехала кукушка и он оторвался вместе с будкой. Будет носиться и приносить нам деньги еще как минимум месяц. После того, что он натворил с пустышным битком, акции не удивляют. Нам выпало огромное счастье пожить в эту эпоху и испытывать каждый вечер чувства короля ночи в казино. Только в казино играет одна ставка, а тут каждый день играют практически все сразу.
Пользуемся моментом.
Шануймося и обогащаемся.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:23

NIO все запаковались? :roll:
$60 обещали после NIO Day, но судя по всему эту планку возьмем уже сегодня.
Аналогия с Tesla Battery Day: Накануне разогнали почти до $450, потом фрустрация и падение почти до $380, и наконец свеча до сегодняшних уровней.

С Теслой мы прошли дорогу в поллимона,
Если надо с NIO - повторим! (c)
Пираньи, в путь!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:14

https://www.nio.com/de_DE?noredirect=

English comments:

https://www.youtube.com/watch?v=lzB-3q_e5Cw
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:12

Re: Идеи для торговли на рынках США

Трололо, когда сливать Тесла? Годовые данные будут хорошими, снова рост. А вот дальше - вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:23

опционы на крипту

Хочу купить пут на биток или эфир, кто-то знает как это сделать?
На IB есть чикагские фьючерсы на биткоины, опционы мне не дает
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nekefer
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