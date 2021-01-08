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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52

  airmax78 написав:Трололо, когда сливать Тесла? Годовые данные будут хорошими, снова рост. А вот дальше - вопрос.


годовые 2021 будут еще лучше :D ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.

тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52

nekefer

когда то на bitmex шортал биток, прости меня госпади. но тоже только фючи хоть и сплечом. про опционы не слышал
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:22

  nekefer написав:Хочу купить пут на биток или эфир, кто-то знает как это сделать?
На IB есть чикагские фьючерсы на биткоины, опционы мне не дает
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У меня тоже нет, хотя права все есть. Надо в поддержку писать.Зображення
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