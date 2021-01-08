годовые 2021 будут еще лучше ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.
тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52
годовые 2021 будут еще лучше ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.
тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52
nekefer
когда то на bitmex шортал биток, прости меня госпади. но тоже только фючи хоть и сплечом. про опционы не слышал
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:22
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