годовые 2021 будут еще лучше ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.
тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52
годовые 2021 будут еще лучше ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.
тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52
nekefer
когда то на bitmex шортал биток, прости меня госпади. но тоже только фючи хоть и сплечом. про опционы не слышал
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:22
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:51
Подбиваю итоги первой торговой недели в новом году. Зафиксировал профит:
Li Auto (LI), прибыль +9,68%
Barrick Gold (GOLD), прибыль +6,68%
Workhorse Group (WKHS), прибыль +9,63%
OraSure Technologies (OSUR), прибыль +12,75%
Jamf Holding (JAMF), прибыль +9,67%
Nikola Corporation (NKLA), прибыль +6,31%
Datto Holding (MSP), прибыль +8,08%
Bluebird Bio (BLUE), прибыль +5,72%
Gilead Sciences (GILD), прибыль +2,69% (закрыл половину позиции)
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:56
ах да, еще наверное будет интересно, что добавил в портфель на этой неделе.
Jfrog (FROG)
Beyond Meat (BYND)
Alteryx (AYX)
Realty Income (O)
Lockheed Martin (LMT)
Datto Holding (MSP) - был добавлен и потом же, в конце недели, успешно продан с профитом
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:59
U.S. 10-year Treasury yield rises above 1% for first time since March
U.S. bond yields have moved from 0.5% last year all the way to 1.10%, breaking above the psychological 1% in just a few days. Rising yields are a positive thing if they are accompanied by growth. But if growth is still muted, then this actually hurts consumers as it is more in the stagflation camp.
Готуємось до стагфляціі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:01
Re: Идеи для торговли на рынках США
Теж дивився на локхідів
Традиційно демократи знижують замовлення та витрати на оборонний сектор.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:36
Гайз, якщо хтось мав плани на ВА на наступний тиждень...
Сьогодні розбився старий Боінг в Індонезії... Не Мах... але імхо в понеділок тікер підсольють...
зі. До речі, Мнучин, знаєте такого? облітає Близький Схід в якихось цілях...
Кажуть, що 2 трлн бондів в цьому кварталі погашаються (а за рік 6 здається), і треба ж дехфіцит бюджета Штатам фінансувати...
То питання, шо Мнучин робить на Бл.сході... Думки? І що чекає на доляр???
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:42
Re: Идеи для торговли на рынках США
Коллеги,вопрос про опционы wti.Может я что-то не то смотрю,но дневные объемы совсем мизерные,на ключевых страйках всего пару тыс.контрактов максимум.Довольно удивительно для такого БА.Или все таки у меня какая-то неверная инфа?
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:38
Чем Вы руководствовались покупая Николу?
|