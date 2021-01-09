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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52

  airmax78 написав:Трололо, когда сливать Тесла? Годовые данные будут хорошими, снова рост. А вот дальше - вопрос.


годовые 2021 будут еще лучше :D ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.

тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:52

nekefer

когда то на bitmex шортал биток, прости меня госпади. но тоже только фючи хоть и сплечом. про опционы не слышал
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:22

  nekefer написав:Хочу купить пут на биток или эфир, кто-то знает как это сделать?
На IB есть чикагские фьючерсы на биткоины, опционы мне не дает
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У меня тоже нет, хотя права все есть. Надо в поддержку писать.Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:51

Подбиваю итоги первой торговой недели в новом году. Зафиксировал профит:

Li Auto (LI), прибыль +9,68%
Barrick Gold (GOLD), прибыль +6,68%
Workhorse Group (WKHS), прибыль +9,63%
OraSure Technologies (OSUR), прибыль +12,75%
Jamf Holding (JAMF), прибыль +9,67%
Nikola Corporation (NKLA), прибыль +6,31%
Datto Holding (MSP), прибыль +8,08%
Bluebird Bio (BLUE), прибыль +5,72%
Gilead Sciences (GILD), прибыль +2,69% (закрыл половину позиции)
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:56

ах да, еще наверное будет интересно, что добавил в портфель на этой неделе. :roll:

Jfrog (FROG)
Beyond Meat (BYND)
Alteryx (AYX)
Realty Income (O)
Lockheed Martin (LMT)

Datto Holding (MSP) - был добавлен и потом же, в конце недели, успешно продан с профитом :)
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:59

U.S. 10-year Treasury yield rises above 1% for first time since March

U.S. bond yields have moved from 0.5% last year all the way to 1.10%, breaking above the psychological 1% in just a few days. Rising yields are a positive thing if they are accompanied by growth. But if growth is still muted, then this actually hurts consumers as it is more in the stagflation camp.

Готуємось до стагфляціі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:01

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Macaquinho написав:Lockheed Martin (LMT)

Теж дивився на локхідів
Традиційно демократи знижують замовлення та витрати на оборонний сектор.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:36

Гайз, якщо хтось мав плани на ВА на наступний тиждень...

Сьогодні розбився старий Боінг в Індонезії... Не Мах... але імхо в понеділок тікер підсольють...

зі. До речі, Мнучин, знаєте такого? облітає Близький Схід в якихось цілях...

Кажуть, що 2 трлн бондів в цьому кварталі погашаються (а за рік 6 здається), і треба ж дехфіцит бюджета Штатам фінансувати...

То питання, шо Мнучин робить на Бл.сході... Думки? І що чекає на доляр???
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:42

Re: Идеи для торговли на рынках США

Коллеги,вопрос про опционы wti.Может я что-то не то смотрю,но дневные объемы совсем мизерные,на ключевых страйках всего пару тыс.контрактов максимум.Довольно удивительно для такого БА.Или все таки у меня какая-то неверная инфа?
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:38

  Macaquinho написав:Подбиваю итоги первой торговой недели в новом году. Зафиксировал профит:

Li Auto (LI), прибыль +9,68%
Barrick Gold (GOLD), прибыль +6,68%
Workhorse Group (WKHS), прибыль +9,63%
OraSure Technologies (OSUR), прибыль +12,75%
Jamf Holding (JAMF), прибыль +9,67%
Nikola Corporation (NKLA), прибыль +6,31%
Datto Holding (MSP), прибыль +8,08%
Bluebird Bio (BLUE), прибыль +5,72%
Gilead Sciences (GILD), прибыль +2,69% (закрыл половину позиции)

Чем Вы руководствовались покупая Николу?
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