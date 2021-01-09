Додано: Нед 10 січ, 2021 00:57

Как вам Nio Day?Думаете-гадаете как пойдет в понедельник?В электромобиле, как и в танке, самый главный агрегат это не бздеть.Год назад после Nio Day акции на следующий день упали на 10%. Инвесторам не понравилось. Но потом всего за год акции в цене поднялись в 20 раз.Как бы там ни было, на этот раз презентовали (1) батарею на +1000 км, более мощную, чем у Теслы, (2) более конкурентноспособный по цене седан, (3) в 7 раз более мощный чем у Теслы комп (4) вошли с партнерство с Nvidia (а это US компания!), (5) на пороге full self-driving.Ясновидящему достаточно.