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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:36

  trololo написав:
  airmax78 написав:Трололо, когда сливать Тесла? Годовые данные будут хорошими, снова рост. А вот дальше - вопрос.


годовые 2021 будут еще лучше :D ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.

тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене :mrgreen:

Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться.
С 13й минуты: https://youtu.be/v2j6c5C4yE0

В целом ощущение, что преобладавший пессимизм сменился на безоглядный оптимизм. Пессимизм закончился очень печально для проактивных пессимистов. Не закончится ли также безоглядный оптимизм?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 10 січ, 2021 00:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:39

  airmax78 написав:Чем Вы руководствовались покупая Николу?


А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:52

  Libo написав:
  airmax78 написав:Чем Вы руководствовались покупая Николу?


А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти. :idea:

Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:57

Как вам Nio Day? :roll:
Думаете-гадаете как пойдет в понедельник?
В электромобиле, как и в танке, самый главный агрегат это не бздеть. :oops:
Год назад после Nio Day акции на следующий день упали на 10%. Инвесторам не понравилось. Но потом всего за год акции в цене поднялись в 20 раз. :shock:
Как бы там ни было, на этот раз презентовали (1) батарею на +1000 км, более мощную, чем у Теслы, (2) более конкурентноспособный по цене седан, (3) в 7 раз более мощный чем у Теслы комп (4) вошли с партнерство с Nvidia (а это US компания!), (5) на пороге full self-driving.
Ясновидящему достаточно. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:05

  airmax78 написав:Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?


Компания работает, творят, клепают, создают. Руководство их подставило своим неудержанием, но инженеры хорошие, вполне может и получиться. Тесла тоже была на гране банкротства и краха идеи, но экак вырулила. И Нио тоже еще год назад была компанией какого-то чурки-фрика с акцией по $2, а сегодня стала уже главным конкурентом Теслы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:07

  Libo написав:Как вам Nio Day? :roll:
Думаете-гадаете как пойдет в понедельник?
В электромобиле, как и в танке, самый главный агрегат это не бздеть. :oops:
Год назад после Nio Day акции на следующий день упали на 10%. Инвесторам не понравилось. Но потом всего за год акции в цене поднялись в 20 раз. :shock:
Как бы там ни было, на этот раз презентовали (1) батарею на +1000 км, более мощную, чем у Теслы, (2) более конкурентноспособный по цене седан, (3) в 7 раз более мощный чем у Теслы комп (4) вошли с партнерство с Nvidia (а это US компания!), (5) на пороге full self-driving.
Ясновидящему достаточно. :wink:

Купил по совету Macaquinho. Держу, пока, с благодарностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:17

  Libo написав:
  airmax78 написав:Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?


Компания работает, творят, клепают, создают. Руководство их подставило своим неудержанием, но инженеры хорошие, вполне может и получиться. Тесла тоже была на гране банкротства и краха идеи, но экак вырулила. И Нио тоже еще год назад была компанией какого-то чурки-фрика с акцией по $2, а сегодня стала уже главным конкурентом Теслы. :?

Давно они уже "клепают" с нулевым выхлопом (в плохом смысле). Кроме хайпа - ничего. И название мне их не нравится. Явная попытка хайпануть на славе Тесла. Короче, начиналось все как скам, продолжилось как скам и закончится как скам скорее всего.
PS Почему и удивился, что они проскользнули в портфеле Macaquinho
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