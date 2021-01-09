airmax78 написав:Трололо, когда сливать Тесла? Годовые данные будут хорошими, снова рост. А вот дальше - вопрос.
годовые 2021 будут еще лучше ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.
тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене
Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться. С 13й минуты: https://youtu.be/v2j6c5C4yE0
В целом ощущение, что преобладавший пессимизм сменился на безоглядный оптимизм. Пессимизм закончился очень печально для проактивных пессимистов. Не закончится ли также безоглядный оптимизм?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 10 січ, 2021 00:48, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Чем Вы руководствовались покупая Николу?
А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти.
airmax78 написав:Чем Вы руководствовались покупая Николу?
А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти.
Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?
Как вам Nio Day? Думаете-гадаете как пойдет в понедельник? В электромобиле, как и в танке, самый главный агрегат это не бздеть. Год назад после Nio Day акции на следующий день упали на 10%. Инвесторам не понравилось. Но потом всего за год акции в цене поднялись в 20 раз. Как бы там ни было, на этот раз презентовали (1) батарею на +1000 км, более мощную, чем у Теслы, (2) более конкурентноспособный по цене седан, (3) в 7 раз более мощный чем у Теслы комп (4) вошли с партнерство с Nvidia (а это US компания!), (5) на пороге full self-driving. Ясновидящему достаточно.
airmax78 написав:Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?
Компания работает, творят, клепают, создают. Руководство их подставило своим неудержанием, но инженеры хорошие, вполне может и получиться. Тесла тоже была на гране банкротства и краха идеи, но экак вырулила. И Нио тоже еще год назад была компанией какого-то чурки-фрика с акцией по $2, а сегодня стала уже главным конкурентом Теслы.
Libo написав:Как вам Nio Day? Думаете-гадаете как пойдет в понедельник? В электромобиле, как и в танке, самый главный агрегат это не бздеть. Год назад после Nio Day акции на следующий день упали на 10%. Инвесторам не понравилось. Но потом всего за год акции в цене поднялись в 20 раз. Как бы там ни было, на этот раз презентовали (1) батарею на +1000 км, более мощную, чем у Теслы, (2) более конкурентноспособный по цене седан, (3) в 7 раз более мощный чем у Теслы комп (4) вошли с партнерство с Nvidia (а это US компания!), (5) на пороге full self-driving. Ясновидящему достаточно.
Купил по совету Macaquinho. Держу, пока, с благодарностью.
airmax78 написав:Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?
Компания работает, творят, клепают, создают. Руководство их подставило своим неудержанием, но инженеры хорошие, вполне может и получиться. Тесла тоже была на гране банкротства и краха идеи, но экак вырулила. И Нио тоже еще год назад была компанией какого-то чурки-фрика с акцией по $2, а сегодня стала уже главным конкурентом Теслы.
Давно они уже "клепают" с нулевым выхлопом (в плохом смысле). Кроме хайпа - ничего. И название мне их не нравится. Явная попытка хайпануть на славе Тесла. Короче, начиналось все как скам, продолжилось как скам и закончится как скам скорее всего. PS Почему и удивился, что они проскользнули в портфеле Macaquinho