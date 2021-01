Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 175176177178> Додано: Нед 10 січ, 2021 00:36 trololo написав: airmax78 написав: Трололо, когда сливать Тесла? Годовые данные будут хорошими, снова рост. А вот дальше - вопрос. Трололо, когда сливать Тесла? Годовые данные будут хорошими, снова рост. А вот дальше - вопрос.



годовые 2021 будут еще лучше ах как жаль что плечи скинул, это банкомат а не акция.



Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться.

С 13й минуты: https://youtu.be/v2j6c5C4yE0



А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти.

Додано: Нед 10 січ, 2021 00:52 Libo написав: airmax78 написав: Чем Вы руководствовались покупая Николу? Чем Вы руководствовались покупая Николу?



Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?

Думаете-гадаете как пойдет в понедельник?

В электромобиле, как и в танке, самый главный агрегат это не бздеть.

Год назад после Nio Day акции на следующий день упали на 10%. Инвесторам не понравилось. Но потом всего за год акции в цене поднялись в 20 раз.

Как бы там ни было, на этот раз презентовали (1) батарею на +1000 км, более мощную, чем у Теслы, (2) более конкурентноспособный по цене седан, (3) в 7 раз более мощный чем у Теслы комп (4) вошли с партнерство с Nvidia (а это US компания!), (5) на пороге full self-driving.

Додано: Нед 10 січ, 2021 01:05 airmax78 написав: Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов? Идея отличная. Но контора же соскамилась. Что у них в реальности есть кроме денег инвесторов?



Компания работает, творят, клепают, создают. Руководство их подставило своим неудержанием, но инженеры хорошие, вполне может и получиться. Тесла тоже была на гране банкротства и краха идеи, но экак вырулила. И Нио тоже еще год назад была компанией какого-то чурки-фрика с акцией по $2, а сегодня стала уже главным конкурентом Теслы.

Купил по совету Macaquinho. Держу, пока, с благодарностью.



Давно они уже "клепают" с нулевым выхлопом (в плохом смысле). Кроме хайпа - ничего. И название мне их не нравится. Явная попытка хайпануть на славе Тесла. Короче, начиналось все как скам, продолжилось как скам и закончится как скам скорее всего.

PS Почему и удивился, что они проскользнули в портфеле Macaquinho Давно они уже "клепают" с нулевым выхлопом (в плохом смысле). Кроме хайпа - ничего. И название мне их не нравится. Явная попытка хайпануть на славе Тесла. Короче, начиналось все как скам, продолжилось как скам и закончится как скам скорее всего.PS Почему и удивился, что они проскользнули в портфеле Macaquinho airmax78 Повідомлень: 37256 З нами з: 25.10.12 Подякував: 900 раз. Подякували: 4459 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 01:39 airmax78 написав: Libo написав: airmax78 написав: Чем Вы руководствовались покупая Николу? Чем Вы руководствовались покупая Николу?



Это была спекулятивная сделка. Новостной фон последние дни хороший:

Nikola добавила к себе в штат троих проверенных кризисом директоров, чтобы восстановить доверие.

Завод Nikola в Аризоне находится в стадии строительства, и недавно компания объявила о заключении соглашения о коммунальных услугах, что свидетельствует о прогрессе в реализации проекта. Аналитик JP Morgan прокомментировал, что Nikola действительно вводит в эксплуатацию несколько своих аккумуляторно-электрических полуприцепов Tre в Аризоне.



Аналитик Пол Костер написал, что на объекте находятся три грузовика Tre на разных этапах ввода в эксплуатацию, добавив: «По крайней мере, один из грузовиков уже является мобильным, но для оптимальной производительности требуется программная интеграция примерно 20 подсистем, что является повторяющимся процессом. "



Костер сказал, что компания, похоже, довольна показателями, и в следующем месяце должны быть поставлены ​​еще девять грузовиков.



Я буду и дальше рассматривать возможную покупку под спекулятивную стратегию.

Посмотрел в отчетах, уже получается 2 раза фиксировал прибыль по ним. Первый раз +37.2% и вот сейчас +6.31%



Пока долго не готов сидеть в этой компании. Пусть что-то создадут для начала, там уже и задумаюсь о долгосроке.



А может и нет. Может назвались так, противопоставив Илону альтернативный способ получения электроэнергии. Специалисты говорят, что теоретически они на правильном пути. Можно в портфеле немного держать. Пропиваем больше. Но может и стрельнуть. Тогда большая удача. Синяя птица.

