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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 02:49

Вот еще интересная личность - Хенрик Фискер, ранее автомобильный дизайнер BMW и Aston Martin, а сейчас председатель и главный исполнительный директор компании Fisker (FSR).

В прошлом году представили Fisker Ocean. Обещают, что все получат их уже в 2022 г (сдвинули сроки, ранее был конец 2021 г :? )
https://www.fiskerinc.com

Он еще запомнился тем, что когда-то присоединился к компании VLF Automotive и они начали выпускать Fisker Karma, но это было не для массового рынка)
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 07:10

Michael Burry (‘Big Short’) Has Another Huge Short Position on $TSLA
(From Twitter)
“Well, my last Big Short got bigger and Bigger and BIGGER too....$TSLA $60 billion increase in market cap today alone...1 GM, 2 Hersheys, 3 Etsys, 4 Dominos, 10 Vornados...enjoy it while it lasts.”

Michael Burry, who was depicted by Christian Bale in 2015's "The Big Short," said he was shorting Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) in December. So far, that bet isn’t going very well to say the least.

But Burry took to Twitter to remind his followers that his big bearish bet against the housing market back in 2007 started off poorly as well.

Burry is a former hedge fund manager who gained notoriety on Wall Street by predicting and profiting from the subprime mortgage crisis.

До речі фільм хороший, рекомендую.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 08:14

Ukrainian
насколько я помню, Michael Burry начал шортить от четырех сотен сразу после сплита
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:17

  Ukrainian написав:До речі фільм хороший, рекомендую.

Да, фильм хорош, он показывает как не надо делать.
Как он там в фильме со своим шортом, чуть не высадили на марженколе?
Можно про Талеба фильм снять, как он с 2009 года набирал шортов и наделал много Иксов в марте.
А вот про Богла снимать не интересно, ну стрижет по 10% в год, какой здесь экшн?
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:16

  Macaquinho написав:Вот еще интересная личность - Хенрик Фискер, ранее автомобильный дизайнер BMW и Aston Martin, а сейчас председатель и главный исполнительный директор компании Fisker (FSR).

В прошлом году представили Fisker Ocean. Обещают, что все получат их уже в 2022 г (сдвинули сроки, ранее был конец 2021 г :? )
https://www.fiskerinc.com

Он еще запомнился тем, что когда-то присоединился к компании VLF Automotive и они начали выпускать Fisker Karma, но это было не для массового рынка)

Ну этот хоть что-то когда-то производил. Никакое, правда. Но тогда и Тесла Родстер была просто дорогой игрушкой. Я в Фискер тоже не верю. Мне кажется время, когда можно было предложить один автомобиль и добиться с ним успеха - прошло. Идеального продукта все равно не получится, а количество попутных задач, которые придется решать, либо растянут время вывода продукта на рынок до того, что он перестанет быть актуальным, либо приведут к такому количеству компромиссов, что то, что получится будет сильно отличаться от того что было обещано. У Маска это получилось. И это просто чудо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:30

ребяты, водород не взлетит.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:32

  San написав:Ukrainian
насколько я помню, Michael Burry начал шортить от четырех сотен сразу после сплита


проклятие предсказателя кризиса. сколько таких было.. раз угадал, а потом как голубь всю жизнь повторяет ритуал в надежде профита
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:53

  airmax78 написав:
  trololo написав:тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене :mrgreen:

Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться.
С 13й минуты: https://youtu.be/v2j6c5C4yE0

В целом ощущение, что преобладавший пессимизм сменился на безоглядный оптимизм. Пессимизм закончился очень печально для проактивных пессимистов. Не закончится ли также безоглядный оптимизм?


пора привыкать к парадигме, что триллион капы по новому, это ощущение, как 10 млрд по старому. если бычий рынок еще продолжится, мы увидим штук 30 $1T компаний
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:14

  Macaquinho написав:Вот еще интересная личность - Хенрик Фискер, ранее автомобильный дизайнер BMW и Aston Martin, а сейчас председатель и главный исполнительный директор компании Fisker (FSR).

В прошлом году представили Fisker Ocean. Обещают, что все получат их уже в 2022 г (сдвинули сроки, ранее был конец 2021 г :? )
https://www.fiskerinc.com

Он еще запомнился тем, что когда-то присоединился к компании VLF Automotive и они начали выпускать Fisker Karma, но это было не для массового рынка)


А в чём прикол? :roll:
Не делает ничего прорывного в электромобилестроении, не задает мировой технологический тренд как Тесла, Нио, Никола... Просто новый дизайн и батарейки со стороны не самого лучшего качества, до 300 миль пробега на заряде, никакого движения в сторону искусственного интеллекта и self-driving. :?
Libo
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