Додано: Нед 10 січ, 2021 11:16

Macaquinho написав: Вот еще интересная личность - Хенрик Фискер, ранее автомобильный дизайнер BMW и Aston Martin, а сейчас председатель и главный исполнительный директор компании Fisker (FSR).



В прошлом году представили Fisker Ocean. Обещают, что все получат их уже в 2022 г (сдвинули сроки, ранее был конец 2021 г )

https://www.fiskerinc.com



Он еще запомнился тем, что когда-то присоединился к компании VLF Automotive и они начали выпускать Fisker Karma, но это было не для массового рынка) Вот еще интересная личность - Хенрик Фискер, ранее автомобильный дизайнер BMW и Aston Martin, а сейчас председатель и главный исполнительный директор компании Fisker (FSR).В прошлом году представили Fisker Ocean. Обещают, что все получат их уже в 2022 г (сдвинули сроки, ранее был конец 2021 гОн еще запомнился тем, что когда-то присоединился к компании VLF Automotive и они начали выпускать Fisker Karma, но это было не для массового рынка)

Ну этот хоть что-то когда-то производил. Никакое, правда. Но тогда и Тесла Родстер была просто дорогой игрушкой. Я в Фискер тоже не верю. Мне кажется время, когда можно было предложить один автомобиль и добиться с ним успеха - прошло. Идеального продукта все равно не получится, а количество попутных задач, которые придется решать, либо растянут время вывода продукта на рынок до того, что он перестанет быть актуальным, либо приведут к такому количеству компромиссов, что то, что получится будет сильно отличаться от того что было обещано. У Маска это получилось. И это просто чудо.