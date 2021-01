Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 176177178179 Додано: Нед 10 січ, 2021 12:34 trololo написав: airmax78 написав: trololo написав: тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене

Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться.

С 13й минуты: https://youtu.be/v2j6c5C4yE0



пора привыкать к парадигме, что триллион капы по новому, это ощущение, как 10 млрд по старому. если бычий рынок еще продолжится, мы увидим штук 30 $1T компаний пора привыкать к парадигме, что триллион капы по новому, это ощущение, как 10 млрд по старому. если бычий рынок еще продолжится, мы увидим штук 30 $1T компаний

Это я только в отношении Тесла. Понятно, что P/E уже никому не интересно, но, все-таки 1700+...



а через 5 лет например? вообще удивительно что при таких темпах развития, они умудряются еще и в профит выходить.



а через 5 лет например? вообще удивительно что при таких темпах развития, они умудряются еще и в профит выходить.

то что текущий п/е и учение бенжамина грехема в целом теряет свою актуальность это правда. никому чето не надо ни форд ли локхид с прекрасными п/е и куча других динозавров. все хотят епол и теслу. а с рынком не спорят

Повідомлень: 4985 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2205 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:02

If you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually.

Все равно впечатляет на фоне ставок по депо.

Все равно впечатляет на фоне ставок по депо.

А сидящие дома граждане от скуки бухают и на бирже играют. Даже студентам и школоте деньги раздали и сделали для них свой робинхуд. Постепенно всё человечество туда подтянули... Т.е. одной стороны как в совдепии в 90-е, а с другой как в октябре 1929-го.

Вот и решайте.

Сейчас Байден еще даст несколько триллионов на борьбу с ковидом, на Green New Deal и сидящим по домам гражданам. А сидящие дома граждане от скуки бухают и на бирже играют. Даже студентам и школоте деньги раздали и сделали для них свой робинхуд. Постепенно всё человечество туда подтянули... Т.е. одной стороны как в совдепии в 90-е, а с другой как в октябре 1929-го. Вот и решайте. Чтоб не загреметь под фанфары.

