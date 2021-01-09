trololo написав:тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене
Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться. С 13й минуты: https://youtu.be/v2j6c5C4yE0
В целом ощущение, что преобладавший пессимизм сменился на безоглядный оптимизм. Пессимизм закончился очень печально для проактивных пессимистов. Не закончится ли также безоглядный оптимизм?
пора привыкать к парадигме, что триллион капы по новому, это ощущение, как 10 млрд по старому. если бычий рынок еще продолжится, мы увидим штук 30 $1T компаний
Это я только в отношении Тесла. Понятно, что P/E уже никому не интересно, но, все-таки 1700+...
airmax78 написав: Понятно, что P/E уже никому не интересно, но, все-таки 1700+...
а через 5 лет например? вообще удивительно что при таких темпах развития, они умудряются еще и в профит выходить.
то что текущий п/е и учение бенжамина грехема в целом теряет свою актуальность это правда. никому чето не надо ни форд ли локхид с прекрасными п/е и куча других динозавров. все хотят епол и теслу. а с рынком не спорят
привет индексным фондам и хеджерам, сшибающим мелочь с проезжающих товарняков If you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually.
trololo написав:привет индексным фондам и хеджерам, сшибающим мелочь с проезжающих товарняков If you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually.
Сейчас Байден еще даст несколько триллионов на борьбу с ковидом, на Green New Deal и сидящим по домам гражданам. А сидящие дома граждане от скуки бухают и на бирже играют. Даже студентам и школоте деньги раздали и сделали для них свой робинхуд. Постепенно всё человечество туда подтянули... Т.е. одной стороны как в совдепии в 90-е, а с другой как в октябре 1929-го. Вот и решайте. Чтоб не загреметь под фанфары.
airmax78 написав:Чем Вы руководствовались покупая Николу?
А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти.
При этом автомобили конкурентов уже ездят по дорогам.
The first two fuel cell electric Kenworth T680 trucks built under the Zero and Near Zero Emissions Freight Forwarding (ZANZEFF) project will arrive at the Ports of Los Angeles and Long Beach this month.
Швейцария продолжает демонстрировать активный переход на экологически чистый транспорт. Так, местная транспортная компания Rhyner Logistik, которая обслуживает сеть супермаркетов Denner в Цюрихе и его окрестностях, недавно приобрела грузовик на электротяге – Renault Trucks D Wide ZE.
Gastarbaiter написав:При этом автомобили конкурентов уже ездят по дорогам.
The first two fuel cell electric Kenworth T680 trucks built under the Zero and Near Zero Emissions Freight Forwarding (ZANZEFF) project will arrive at the Ports of Los Angeles and Long Beach this month.
Швейцария продолжает демонстрировать активный переход на экологически чистый транспорт. Так, местная транспортная компания Rhyner Logistik, которая обслуживает сеть супермаркетов Denner в Цюрихе и его окрестностях, недавно приобрела грузовик на электротяге – Renault Trucks D Wide ZE.
Но, видимо, "старички" не смогли в презентацию.
Это всё жалкая имитация. Гаражное поизводство народных умельцев. Никола строит большой завод для производства грузовиков с пробегом 1000 км и с сетью своих заправок от западного до восточного побережья. А твои "аналоги" пока только развозят по магазам картошку в Цюрихе, не отрываясь далеко от мастерской по починке. Вы совершенно не рубите тему у кого технологии, софт, способность их развивать и совершенствовать, а кто просто кустарным способом лепит "аналоги" из имеющихся под рукой запчастей, как из лего, чтоб развозить картофан по магазинам.
Через полгода мы вообще выпадем в осад, когда узнаем, какие технологии мы сможем скоро получить от внеземных цивилизаций. Наша жизнь резко изменится. Нас к этому давно готовили. Папа и Маск - их доверенные лица среди нас. Есть подозрение, что и Джек Ма, и Бил Гейтс, и Уильям Ли тоже. Николу Теслу и Стива Джобса они по каким-то причинам из командировки на нашу планету отозвали. Кто из нас вычислит остальных и сориентируется на них, тот несметно разбогатеет.
US intelligence agencies have 180 days to share what they know about UFOs, thanks to the Covid-19 relief and spending bill
When President Donald Trump signed the $2.3 trillion coronavirus relief and government funding bill into law in December, so began the 180-day countdown for US intelligence agencies to tell Congress what they know about UFOs.
No, really.
The director of National Intelligence and the secretary of defense have a little less than six months now to provide the congressional intelligence and armed services committees with an unclassified report about "unidentified aerial phenomena."
It's a stipulation that was tucked into the "committee comment" section of the Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021, which was contained in the massive spending bill.
That report must contain detailed analyses of UFO data and intelligence collected by the Office of Naval Intelligence, the Unidentified Aerial Phenomena Task Force and the FBI, according to the Senate intelligence committee's directive.