Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 176177178179 Додано: Нед 10 січ, 2021 12:34 trololo написав: airmax78 написав: trololo написав: тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене тут прошел слух что хетч для европы за 25-30к начнут клепать в шанхае не в 2024-2025, а в 2022. а это опять +30% к цене

Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться.

С 13й минуты: https://youtu.be/v2j6c5C4yE0



В целом ощущение, что преобладавший пессимизм сменился на безоглядный оптимизм. Пессимизм закончился очень печально для проактивных пессимистов. Не закончится ли также безоглядный оптимизм? Так его же еще нет даже в прототипе. Плюс меня волнуют отзывы этих ребят из TSK о качестве Модел Y. В частности о качестве подвески. Зазоры и покраска - это такое. Но если подвеска будет сыпаться.С 13й минуты:В целом ощущение, что преобладавший пессимизм сменился на безоглядный оптимизм. Пессимизм закончился очень печально для проактивных пессимистов. Не закончится ли также безоглядный оптимизм?



пора привыкать к парадигме, что триллион капы по новому, это ощущение, как 10 млрд по старому. если бычий рынок еще продолжится, мы увидим штук 30 $1T компаний пора привыкать к парадигме, что триллион капы по новому, это ощущение, как 10 млрд по старому. если бычий рынок еще продолжится, мы увидим штук 30 $1T компаний

Это я только в отношении Тесла. Понятно, что P/E уже никому не интересно, но, все-таки 1700+... Это я только в отношении Тесла. Понятно, что P/E уже никому не интересно, но, все-таки 1700+... airmax78 Повідомлень: 37263 З нами з: 25.10.12 Подякував: 901 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:57 airmax78 написав: Понятно, что P/E уже никому не интересно, но, все-таки 1700+... Понятно, что P/E уже никому не интересно, но, все-таки 1700+...



а через 5 лет например? вообще удивительно что при таких темпах развития, они умудряются еще и в профит выходить.



то что текущий п/е и учение бенжамина грехема в целом теряет свою актуальность это правда. никому чето не надо ни форд ли локхид с прекрасными п/е и куча других динозавров. все хотят епол и теслу. а с рынком не спорят а через 5 лет например? вообще удивительно что при таких темпах развития, они умудряются еще и в профит выходить.то что текущий п/е и учение бенжамина грехема в целом теряет свою актуальность это правда. никому чето не надо ни форд ли локхид с прекрасными п/е и куча других динозавров. все хотят епол и теслу. а с рынком не спорят главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4980 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2205 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:02

If you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually. привет индексным фондам и хеджерам, сшибающим мелочь с проезжающих товарняковIf you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually. главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4980 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2205 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:13 trololo написав: привет индексным фондам и хеджерам, сшибающим мелочь с проезжающих товарняков

If you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually. привет индексным фондам и хеджерам, сшибающим мелочь с проезжающих товарняковIf you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually.

Все равно впечатляет на фоне ставок по депо. Все равно впечатляет на фоне ставок по депо. airmax78 Повідомлень: 37263 З нами з: 25.10.12 Подякував: 901 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:29

А сидящие дома граждане от скуки бухают и на бирже играют. Даже студентам и школоте деньги раздали и сделали для них свой робинхуд. Постепенно всё человечество туда подтянули... Т.е. одной стороны как в совдепии в 90-е, а с другой как в октябре 1929-го.

Вот и решайте.

Чтоб не загреметь под фанфары. Сейчас Байден еще даст несколько триллионов на борьбу с ковидом, на Green New Deal и сидящим по домам гражданам.А сидящие дома граждане от скуки бухают и на бирже играют. Даже студентам и школоте деньги раздали и сделали для них свой робинхуд. Постепенно всё человечество туда подтянули... Т.е. одной стороны как в совдепии в 90-е, а с другой как в октябре 1929-го.Вот и решайте.Чтоб не загреметь под фанфары. Libo 2

Повідомлень: 9205 З нами з: 14.11.11 Подякував: 367 раз. Подякували: 4150 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:24 Libo написав: airmax78 написав: Чем Вы руководствовались покупая Николу? Чем Вы руководствовались покупая Николу?



А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти. А почему нет в долгосроке? Полностью чистая новая энергия. Топливные ячейки. Водород. На выхлопе простая вода. Эта технология уже работает в стационарных условиях. Осталось довести до ума на передвигающейся тележке. Тогда эта технология либо победит EV, либо станет параллельной ветвью электромобилестроения. Как сейчас мирно уживаются бензиновые и дизельные двигатели, так будут и эти.

При этом автомобили конкурентов уже ездят по дорогам.

The first two fuel cell electric Kenworth T680 trucks built under the Zero and Near Zero Emissions Freight Forwarding (ZANZEFF) project will arrive at the Ports of Los Angeles and Long Beach this month.

Швейцария продолжает демонстрировать активный переход на экологически чистый транспорт. Так, местная транспортная компания Rhyner Logistik, которая обслуживает сеть супермаркетов Denner в Цюрихе и его окрестностях, недавно приобрела грузовик на электротяге – Renault Trucks D Wide ZE.

Но, видимо, "старички" не смогли в презентацию. При этом автомобили конкурентов уже ездят по дорогам.Но, видимо, "старички" не смогли в презентацию. Gastarbaiter Повідомлень: 1840 З нами з: 26.02.18 Подякував: 532 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:53 Gastarbaiter написав: При этом автомобили конкурентов уже ездят по дорогам.

The first two fuel cell electric Kenworth T680 trucks built under the Zero and Near Zero Emissions Freight Forwarding (ZANZEFF) project will arrive at the Ports of Los Angeles and Long Beach this month.

Швейцария продолжает демонстрировать активный переход на экологически чистый транспорт. Так, местная транспортная компания Rhyner Logistik, которая обслуживает сеть супермаркетов Denner в Цюрихе и его окрестностях, недавно приобрела грузовик на электротяге – Renault Trucks D Wide ZE.

Но, видимо, "старички" не смогли в презентацию. При этом автомобили конкурентов уже ездят по дорогам.Но, видимо, "старички" не смогли в презентацию.



Это всё жалкая имитация. Гаражное поизводство народных умельцев. Никола строит большой завод для производства грузовиков с пробегом 1000 км и с сетью своих заправок от западного до восточного побережья. А твои "аналоги" пока только развозят по магазам картошку в Цюрихе, не отрываясь далеко от мастерской по починке.

Вы совершенно не рубите тему у кого технологии, софт, способность их развивать и совершенствовать, а кто просто кустарным способом лепит "аналоги" из имеющихся под рукой запчастей, как из лего, чтоб развозить картофан по магазинам. Это всё жалкая имитация. Гаражное поизводство народных умельцев. Никола строит большой завод для производства грузовиков с пробегом 1000 км и с сетью своих заправок от западного до восточного побережья. А твои "аналоги" пока только развозят по магазам картошку в Цюрихе, не отрываясь далеко от мастерской по починке.Вы совершенно не рубите тему у кого технологии, софт, способность их развивать и совершенствовать, а кто просто кустарным способом лепит "аналоги" из имеющихся под рукой запчастей, как из лего, чтоб развозить картофан по магазинам. Libo 2

Повідомлень: 9205 З нами з: 14.11.11 Подякував: 367 раз. Подякували: 4150 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:18 Наша жизнь резко изменится. Нас к этому давно готовили. Папа и Маск - их доверенные лица среди нас. Есть подозрение, что и Джек Ма, и Бил Гейтс, и Уильям Ли тоже. Николу Теслу и Стива Джобса они по каким-то причинам из командировки на нашу планету отозвали. Кто из нас вычислит остальных и сориентируется на них, тот несметно разбогатеет.



US intelligence agencies have 180 days to share what they know about UFOs, thanks to the Covid-19 relief and spending bill



When President Donald Trump signed the $2.3 trillion coronavirus relief and government funding bill into law in December, so began the 180-day countdown for US intelligence agencies to tell Congress what they know about UFOs.



No, really.



The director of National Intelligence and the secretary of defense have a little less than six months now to provide the congressional intelligence and armed services committees with an unclassified report about "unidentified aerial phenomena."



It's a stipulation that was tucked into the "committee comment" section of the Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021, which was contained in the massive spending bill.



That report must contain detailed analyses of UFO data and intelligence collected by the Office of Naval Intelligence, the Unidentified Aerial Phenomena Task Force and the FBI, according to the Senate intelligence committee's directive.



https://edition.cnn.com/2021/01/10/us/u ... index.html

When President Donald Trump signed the $2.3 trillion coronavirus relief and government funding bill into law in December, so began the 180-day countdown for US intelligence agencies to tell Congress what they know about UFOs.No, really.The director of National Intelligence and the secretary of defense have a little less than six months now to provide the congressional intelligence and armed services committees with an unclassified report about "unidentified aerial phenomena."It's a stipulation that was tucked into the "committee comment" section of the Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021, which was contained in the massive spending bill.That report must contain detailed analyses of UFO data and intelligence collected by the Office of Naval Intelligence, the Unidentified Aerial Phenomena Task Force and the FBI, according to the Senate intelligence committee's directive. Через полгода мы вообще выпадем в осад, когда узнаем, какие технологии мы сможем скоро получить от внеземных цивилизаций.Наша жизнь резко изменится. Нас к этому давно готовили. Папа и Маск - их доверенные лица среди нас. Есть подозрение, что и Джек Ма, и Бил Гейтс, и Уильям Ли тоже. Николу Теслу и Стива Джобса они по каким-то причинам из командировки на нашу планету отозвали.Кто из нас вычислит остальных и сориентируется на них, тот несметно разбогатеет. Libo 2

Повідомлень: 9205 З нами з: 14.11.11 Подякував: 367 раз. Подякували: 4150 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:58 Libo написав: Это всё жалкая имитация. Гаражное поизводство народных умельцев. Никола строит большой завод для производства грузовиков с пробегом 1000 км и с сетью своих заправок от западного до восточного побережья. А твои "аналоги" пока только развозят по магазам картошку в Цюрихе, не отрываясь далеко от мастерской по починке.

Вы совершенно не рубите тему у кого технологии, софт, способность их развивать и совершенствовать, а кто просто кустарным способом лепит "аналоги" из имеющихся под рукой запчастей, как из лего, чтоб развозить картофан по магазинам. Это всё жалкая имитация. Гаражное поизводство народных умельцев. Никола строит большой завод для производства грузовиков с пробегом 1000 км и с сетью своих заправок от западного до восточного побережья. А твои "аналоги" пока только развозят по магазам картошку в Цюрихе, не отрываясь далеко от мастерской по починке.Вы совершенно не рубите тему у кого технологии, софт, способность их развивать и совершенствовать, а кто просто кустарным способом лепит "аналоги" из имеющихся под рукой запчастей, как из лего, чтоб развозить картофан по магазинам.

Ну вот сейчас выйдет отчетность и поглядим, чего там настроили. А то как-то за 3 квартала 2020 года всего лишь жалких 8 лямов куда-то впихнули. Может, мегазавод строят, а может просто обстановку кабинета Тревору обновили. Поди пойми Ну вот сейчас выйдет отчетность и поглядим, чего там настроили. А то как-то за 3 квартала 2020 года всего лишь жалких 8 лямов куда-то впихнули. Может, мегазавод строят, а может просто обстановку кабинета Тревору обновили. Поди пойми Gastarbaiter Повідомлень: 1840 З нами з: 26.02.18 Подякував: 532 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 19:45 Libo 2

Повідомлень: 9205 З нами з: 14.11.11 Подякував: 367 раз. Подякували: 4150 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 176177178179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм