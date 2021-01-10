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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 178179180181>
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:45

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:39

  trololo написав:привет индексным фондам и хеджерам, сшибающим мелочь с проезжающих товарняков :mrgreen:
If you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually.

Был свое время другой товарняк

Зображення
Понизило вес в индексе, шутка самая дорогая компания в мире.
И где она сейчас.
А на чем росла? На шортах.
По состоянию на конец года, 6% акций Теслы в шортах, не рекорд но очень много.
Эти олени сожгут 49 ярдов на этих шортах выведя Маска на внеземную орбиту.
Кстати, кукушка у юных миллиардеров уехала далеко и навсегда, пошли терки у Маска с Цукером...
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:46

  trololo написав:привет индексным фондам и хеджерам, сшибающим мелочь с проезжающих товарняков :mrgreen:
If you invested $10,000 with founder Elon Musk in 2010, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 63% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 267% to $36,732. That's just 13% compounded annually.

Да, и если уж быть крепким задним умом. То продав TVIX на $10,000 в октябре 2010 года и ежедневно рекапитализировав шорт, сейчас на счете у брокера было бы $1.062.700.032.000.
Один триллион долларов.
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St/2
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:34

St/2 где бы 13% годовых стабильно поиметь при нынешних ставках. :roll:
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:37

San Мир изменился, стабильности нет :roll:
О каких-то стабильных результатах можно говорить на горизонте в годы. А на коротки номинальная ставка 0.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:52

  peer-tech написав:
  Macaquinho написав:Подбиваю итоги первой торговой недели в новом году. Зафиксировал профит:

Li Auto (LI), прибыль +9,68%
Barrick Gold (GOLD), прибыль +6,68%
Workhorse Group (WKHS), прибыль +9,63%
OraSure Technologies (OSUR), прибыль +12,75%
Jamf Holding (JAMF), прибыль +9,67%
Nikola Corporation (NKLA), прибыль +6,31%
Datto Holding (MSP), прибыль +8,08%
Bluebird Bio (BLUE), прибыль +5,72%
Gilead Sciences (GILD), прибыль +2,69% (закрыл половину позиции)

Попробую повторить вопрос
Зачем нужны эти спекуляции если $AAPL дает ~80% в год, $NVDA ~100%, $PYPL ~112%. Не значит ли, что сделки дающие <8%/мес бессмысленны?
P.S. сам вообще пока пытаюсь ловить гэпы 5-8% на тикере, но часто на этот рост уходит 1.5-2 месяца :(


Потому что, вряд-ли вы сможете гарантировать, что AAPL, NVDA, PYPL сделают и в текущем году +80-110%. А что, если будет боковик и мы 2-3 года будем оставаться в тех же каналах?

У меня есть и долгосрочная часть портфеля, но не могу сказать, что там уж все так круто. Ведь там же не только Apple, но и Intel, например. :mrgreen: Профит есть и отлично)

Насчет спекулятивных сделок - это пока эксперимент. Пандемия отправила меня на удаленную работу и появилось свободное время более плотно изучать графики. Акции не растут постоянно и паттерны волновых движений на графике, как оказалось, очень часто имеют свойство повторяться.

Было принято решение попробовать забирать свои 5-20% профита и уходить. Дальше что бы не случилось, уже без меня) И да, я видел, как акции продолжали расти еще больше, но глупо надеяться продать на самом верху. Первое время, мне было сложно смириться с этим, но затем, я приучил себя, что это уже не мои деньги. С другой стороны, на многих акциях, даже за это непродолжительное время, я успел пройти цикл покупка/продажа по несколько раз. Ну не хотят они расти и все! Они в этой стратегии лучше всего. :)

Да, и еще такой момент - мне кажется, что с этой стратегией можно зарабатывать ежемесячно по чуть-чуть, но практически гарантированно, если соблюдать риск-менеджмент. А если сидеть в долгосроке, в конце года ФРС решит поднять процентную ставку и можно закончить год в минусе. Мы же не в чем не можем быть уверенны. :|

И теперь немного цифр: за время этого эксперимента (7 месяцев) было закрыто 78 сделок с профитом и ни одной в убыток. Доходность 6-7% в месяц по портфелю. Меня очень даже устраивает этот результат.

Возможно спустя какое-то время я решу, что это того не стоило или например, у меня не будет времени заниматься этим. Тогда вернусь только в долгосрочное инвестирование. Время покажет.

Ну и да, я никого не призываю так же поступать, это просто мой выбор и риски я осознаю.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:56

  St/2 написав:Да, и если уж быть крепким задним умом. То продав TVIX на $10,000 в октябре 2010 года и ежедневно рекапитализировав шорт, сейчас на счете у брокера было бы $1.062.700.032.000.
Один триллион долларов.


забавно. но с теслой как-то все же реальнее
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:03

  Macaquinho написав:У меня есть и долгосрочная часть портфеля, но не могу сказать, что там уж все так круто. Ведь там же не только Apple, но и Intel, например. :mrgreen: Профит есть и отлично)


Долгосрочная часть портфеля в свою очередь должна делиться на две части - просто перспективные акции в долгосроке и дивидендные акции. Есть компании, которые платят по 5-10% дивидендов. Такие проценты тебе ни один банк не заплатит. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:20

  Libo написав:
  Macaquinho написав:У меня есть и долгосрочная часть портфеля, но не могу сказать, что там уж все так круто. Ведь там же не только Apple, но и Intel, например. :mrgreen: Профит есть и отлично)


Долгосрочная часть портфеля в свою очередь должна делиться на две части - просто перспективные акции в долгосроке и дивидендные акции. Есть компании, которые платят по 5-10% дивидендов. Такие проценты тебе ни один банк не заплатит. :?


Естественно) но вот, есть у меня на долгосроке REIT-ы которые исправно платят дивиденды - но так и хочется продать их, даже при 10% росте. А потом, попробовать снова откупить - все равно, они вряд-ли улетят слишком высоко вверх в цене. Не Тесла же как-никак. :D
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:23

  Macaquinho написав:
Возможно спустя какое-то время я решу, что это того не стоило или например, у меня не будет времени заниматься этим. Тогда вернусь только в долгосрочное инвестирование. Время покажет.



Жадность засасывает. А на пенсии, чем еще заниматься? До обеда будешь во дворе с собутыльниками в домино, а к 16:30 бегом к станку шибануть пару сотен баксов на завтрашее утро. А тут еще кобра на домашнее хозяйство будет канючить. Будешь и дальше спекулировать. Не на пенсию же жить. :lol:
Libo
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