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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:57

Hyundai і Apple планують випускати icar з автопілотом. Тесла начувайся :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 02:26

  Ukrainian написав:Hyundai і Apple планують випускати icar з автопілотом. Тесла начувайся :lol:


Угу ... В 2025-м. К этому времени Маск уже придумает перемещение с помощью телепортации, колонизирует Марс и там уже яблони будут цвести. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:31

Bit Con down $6300

Tesla get ready... ready … sttt… ))))

DXY - росте...

зі. Я ж не проста так писав про Мнучіна на Бл.Сході... Конспірологія )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:56

  change_pm написав:Tesla get ready... ready … sttt… ))))

DXY - росте...

зі. Я ж не проста так писав про Мнучіна на Бл.Сході... Конспірологія )))

При чем тут Тесла хз, но будем готовиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:59

Потому что, вряд-ли вы сможете гарантировать, что AAPL, NVDA, PYPL сделают и в текущем году +80-110%. А что, если будет боковик и мы 2-3 года будем оставаться в тех же каналах?

Спасибо Macaquinho. Хотя эти три тикера и показывают 80-110% на протяжении 10 лет, думаю Вы правы.
peer-tech
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:А тут еще кобра на домашнее хозяйство будет канючить
:lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:25

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Tesla get ready... ready … sttt… ))))

DXY - росте...

зі. Я ж не проста так писав про Мнучіна на Бл.Сході... Конспірологія )))

При чем тут Тесла хз, но будем готовиться.

Ключеве виділив....

Шортсквіз по DXY, лонгсвіз по фонді...

але ти правий, Тесла унікальна, тікер тільки буде рости ))) Ура!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:10

10Y Treasury has spiked from it's low of .63 to now 1.13
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:57

Всем оставаться на своих местах!
Libo
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  #<1 ... 178179180181
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