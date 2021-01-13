Камрады, через какого брокера торгуете, IB, Exante...?
Тоже хочется туда, в пучину, - скучно в ОВГЗ сидеть...//)
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:47
Камрады, через какого брокера торгуете, IB, Exante...?
Тоже хочется туда, в пучину, - скучно в ОВГЗ сидеть...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:42
asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
|