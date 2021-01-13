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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:47

Камрады, через какого брокера торгуете, IB, Exante...?
Тоже хочется туда, в пучину, - скучно в ОВГЗ сидеть...//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:42

asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:33

  St/2 написав:asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
А как насчёт надёжности?
В интернете много негативных отзывов, типа скам и так далее//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 24.11.12
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