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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:47
Камрады, через какого брокера торгуете, IB, Exante...?
Тоже хочется туда, в пучину, - скучно в ОВГЗ сидеть...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 13 січ, 2021 20:42
asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
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St/2
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:33
St/2 написав:asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
А как насчёт надёжности?
В интернете много негативных отзывов, типа скам и так далее//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:38
asti написав: St/2 написав:asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
А как насчёт надёжности?
В интернете много негативных отзывов, типа скам и так далее//)
хотелось бы на эти отзывы посмотреть
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:08
Чи наразі час формувати пенсійний портфель чи ні?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:06
панове успішні трейдери та інвестори, це правда шо штраф за неуплату ПДФО+1.5% це всьго лише 25% від недоїмки, при умові, якщо піймають? а кримінал наступає від 100куе недоїмки?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:31
Macaquinho написав:
ах да, еще наверное будет интересно, что добавил в портфель на этой неделе.
Jfrog (FROG)Beyond Meat (BYND)
Alteryx (AYX)
Realty Income (O)
Lockheed Martin (LMT)
Datto Holding (MSP) - был добавлен и потом же, в конце недели, успешно продан с профитом
Ай молодец!!!
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