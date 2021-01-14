Камрады, через какого брокера торгуете, IB, Exante...?
Тоже хочется туда, в пучину, - скучно в ОВГЗ сидеть...//)
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:47
Камрады, через какого брокера торгуете, IB, Exante...?
Тоже хочется туда, в пучину, - скучно в ОВГЗ сидеть...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:42
asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:33
А как насчёт надёжности?
В интернете много негативных отзывов, типа скам и так далее//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:38
хотелось бы на эти отзывы посмотреть
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:08
Просто для роздумів...
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:06
Re: Идеи для торговли на рынках США
панове успішні трейдери та інвестори, це правда шо штраф за неуплату ПДФО+1.5% це всьго лише 25% від недоїмки, при умові, якщо піймають? а кримінал наступає від 100куе недоїмки?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:31
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:08
Уголовку Зеленский поднял до около 10 млн грн.
Но, строка давности по не уплате долгов нет.
Строк на опровержение данных налоговой декларации со стороны ДФС - 1090 дней.
Думай-те.
P.S. Любой свифт перевод попадает в фин мониторинг.
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:30
не вижу воплей заробитчан, получающих переводы, чтобы хоть кого-то заставили платить с вестерна или пейонира. свифт вообще чуть другое, но сомневаюсь, что физики заводят большой обьем, чтобы быть привлекательными, как класс, который стоит стричь массово.
но видел на доу типа инсайд от налоговика, про правило 50тгрн на платеж и 150тгрн лимит вывода в месяц, если не превышать и не отсвечивать, то есть шанс пропетлять. хз, в раздумьях.. 25% это небольшой штраф, чтобы рискнуть
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:34
trololo
Заробитчане возят кеш, маниграмм и прочие переводы.
Брокер так переводить не будет.
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