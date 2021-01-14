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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 180181182183>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:47

Камрады, через какого брокера торгуете, IB, Exante...?
Тоже хочется туда, в пучину, - скучно в ОВГЗ сидеть...//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:42

asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:33

  St/2 написав:asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
А как насчёт надёжности?
В интернете много негативных отзывов, типа скам и так далее//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:38

  asti написав:
  St/2 написав:asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
А как насчёт надёжности?
В интернете много негативных отзывов, типа скам и так далее//)


хотелось бы на эти отзывы посмотреть :mrgreen:
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trololo
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Просто для роздумів...

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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:06

Re: Идеи для торговли на рынках США

панове успішні трейдери та інвестори, це правда шо штраф за неуплату ПДФО+1.5% це всьго лише 25% від недоїмки, при умові, якщо піймають? а кримінал наступає від 100куе недоїмки?
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:31

  Macaquinho написав:ах да, еще наверное будет интересно, что добавил в портфель на этой неделе. :roll:

Jfrog (FROG)
Beyond Meat (BYND)
Alteryx (AYX)
Realty Income (O)
Lockheed Martin (LMT)

Datto Holding (MSP) - был добавлен и потом же, в конце недели, успешно продан с профитом :)

Ай молодец!!!
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:08

  trololo написав:панове успішні трейдери та інвестори, це правда шо штраф за неуплату ПДФО+1.5% це всьго лише 25% від недоїмки, при умові, якщо піймають? а кримінал наступає від 100куе недоїмки?


Уголовку Зеленский поднял до около 10 млн грн.
Но, строка давности по не уплате долгов нет.
Строк на опровержение данных налоговой декларации со стороны ДФС - 1090 дней.

Думай-те.

P.S. Любой свифт перевод попадает в фин мониторинг.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:30

  St/2 написав:P.S. Любой свифт перевод попадает в фин мониторинг.


не вижу воплей заробитчан, получающих переводы, чтобы хоть кого-то заставили платить с вестерна или пейонира. свифт вообще чуть другое, но сомневаюсь, что физики заводят большой обьем, чтобы быть привлекательными, как класс, который стоит стричь массово.

но видел на доу типа инсайд от налоговика, про правило 50тгрн на платеж и 150тгрн лимит вывода в месяц, если не превышать и не отсвечивать, то есть шанс пропетлять. хз, в раздумьях.. 25% это небольшой штраф, чтобы рискнуть
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:34

trololo
Заробитчане возят кеш, маниграмм и прочие переводы.
Брокер так переводить не будет.
St/2
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  #<1 ... 180181182183>
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