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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:45

  St/2 написав:trololo
Заробитчане возят кеш, маниграмм и прочие переводы.
Брокер так переводить не будет.


идентифицируют всех от 5тгрн. масса народу выводят пайонир на моно/приват. чтобы получить инфо по движению счета, пока еще надо решение суда. т.е. чтобы кто то занялся.

т.е. сказать что 100% зажопят нельзя. надо практику судебную изучить за последний год два
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:13

trololo
Почему не создать КИФ и не платить налоги больше никогда?
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:20

  St/2 написав:trololo
Почему не создать КИФ и не платить налоги больше никогда?

сколько накладных расходов? при условных50 куе наверное нет смысла
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:21

  trololo написав:
  asti написав:
  St/2 написав:asti
Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
В интернете много негативных отзывов//)
хотелось бы на эти отзывы посмотреть :mrgreen:
Гугл в помощь. Найти не составит труда//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:42

  asti написав:Гугл в помощь. Найти не составит труда//)


я то нашел, перед тем как открывать счет. а вы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:42

  asti написав:Гугл в помощь. Найти не составит труда//)

Собственный капитал ярды.
1 млн активных клиентов
280 млрд дол клиентских активов.
Умереть подававшись водой шансов больше.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:43

  trololo написав:
  asti написав:Гугл в помощь. Найти не составит труда//)
я то нашел, перед тем как открывать счет. а вы?
Я счёт пока не открывал но, согласен, контора серьезная, правда, больше заточена на торговлю чем на холд/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:45

  asti написав:Я счёт пока не открывал но, согласен, контора серьезная, правда, больше заточена на торговлю чем на холд/)

В США отложить 25к не такая уж и проблема.
Потому, IB не заточен на нищебродов.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:27

  St/2 написав:
  asti написав:Я счёт пока не открывал но, согласен, контора серьезная, правда, больше заточена на торговлю чем на холд/)
В США отложить 25к не такая уж и проблема.
Потому, IB не заточен на нищебродов.
Разве там не от 100к нет комиссии за неактивность счета??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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