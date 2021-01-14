Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 181182183184 Додано: Чет 14 січ, 2021 23:53 asti написав: Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку...

В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - куда один бизнесмен крымского разлива завел в 17 году лимон баксов на покупку биткоина и ему их заблочили. И не знаю разблочили их или нет//) Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку...В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - куда один бизнесмен крымского разлива завел в 17 году лимон баксов на покупку биткоина и ему их заблочили. И не знаю разблочили их или нет//)



В августе закрывали некоторым счета. Но вроде, они не блокируют средства, а дают их вывести.





----

Одна из причин в том, что Interactive Brokers LLC была оштрафована на $38 млн. за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег.



Также появляются слухи о понижении рейтинга страны, что повышает требования к KYC и условиям пополнения и снятия. То есть резиденты стран, попавших в список «неблагонадежных», могут пополнять и выводить деньги только из стран, резидентами которых они являются.

----

IB не раскрывает причины блокировок, но вероятные рисковые категории выглядят так:

резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;

ввод/вывод средств на разные счета и банки;

частый ввод\вывод небольших сумм;

большое количество аккаунтов friend and family;

торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;

маленький торговый счёт;

очень низкая активность торговли. ----

При закрытии счета необходимо в указанный срок либо продать все позиции и вывести денежные средства на счёт, либо перевести их другому брокеру. Теперь IBKR принудительно закрывает счета некоторых клиентов.----Одна из причин в том, что Interactive Brokers LLC была оштрафована на $38 млн. за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег.Также появляются слухи о понижении рейтинга страны, что повышает требования к KYC и условиям пополнения и снятия. То есть резиденты стран, попавших в список «неблагонадежных», могут пополнять и выводить деньги только из стран, резидентами которых они являются.----IB не раскрывает причины блокировок, но вероятные рисковые категории выглядят так:----При закрытии счета необходимо в указанный срок либо продать все позиции и вывести денежные средства на счёт, либо перевести их другому брокеру. В августе закрывали некоторым счета. Но вроде, они не блокируют средства, а дают их вывести. Macaquinho Повідомлень: 35 З нами з: 10.04.20 Подякував: 32 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:22 То-то и оно... Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 2400 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:56 United States President-elect Joe Biden revealed on Thursday the details of his coronavirus stimulus package worth around $1.9 trillion. The proposal includes an additional one-time payment of $1,400 in addition to the $600 in the already adopted stimulus bill.



In addition, the federal minimum wage would be increased to $15 per hour, and federal unemployment benefits would be raised to $400 per week until September. $350 billion would be spent for state and local government aid, $170 billion would be used to fund schools, while $70 billion would be set aside for COVID-19 testing and vaccine distribution. The eviction moratorium, currently set to expire at the end of January, would be extended until the end of September zРадио

Повідомлень: 9065 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1756 раз. Подякували: 3940 раз. Профіль 14 6 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 181182183184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм