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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:53

  asti написав:Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку...
В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - куда один бизнесмен крымского разлива завел в 17 году лимон баксов на покупку биткоина и ему их заблочили. И не знаю разблочили их или нет//)


В августе закрывали некоторым счета. Но вроде, они не блокируют средства, а дают их вывести.

Теперь IBKR принудительно закрывает счета некоторых клиентов.
----
Одна из причин в том, что Interactive Brokers LLC была оштрафована на $38 млн. за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег.

Также появляются слухи о понижении рейтинга страны, что повышает требования к KYC и условиям пополнения и снятия. То есть резиденты стран, попавших в список «неблагонадежных», могут пополнять и выводить деньги только из стран, резидентами которых они являются.
----
IB не раскрывает причины блокировок, но вероятные рисковые категории выглядят так:
  • резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
  • ввод/вывод средств на разные счета и банки;
  • частый ввод\вывод небольших сумм;
  • большое количество аккаунтов friend and family;
  • торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;
  • маленький торговый счёт;
  • очень низкая активность торговли.
----
При закрытии счета необходимо в указанный срок либо продать все позиции и вывести денежные средства на счёт, либо перевести их другому брокеру.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:22

То-то и оно...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:56

United States President-elect Joe Biden revealed on Thursday the details of his coronavirus stimulus package worth around $1.9 trillion. The proposal includes an additional one-time payment of $1,400 in addition to the $600 in the already adopted stimulus bill.

In addition, the federal minimum wage would be increased to $15 per hour, and federal unemployment benefits would be raised to $400 per week until September. $350 billion would be spent for state and local government aid, $170 billion would be used to fund schools, while $70 billion would be set aside for COVID-19 testing and vaccine distribution. The eviction moratorium, currently set to expire at the end of January, would be extended until the end of September
zРадио
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