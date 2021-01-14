asti написав:Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку...
В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - куда один бизнесмен крымского разлива завел в 17 году лимон баксов на покупку биткоина и ему их заблочили. И не знаю разблочили их или нет//)
В августе закрывали некоторым счета. Но вроде, они не блокируют средства, а дают их вывести.
Теперь IBKR принудительно закрывает счета некоторых клиентов.
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Одна из причин в том, что Interactive Brokers LLC была оштрафована на $38 млн. за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег.
Также появляются слухи о понижении рейтинга страны, что повышает требования к KYC и условиям пополнения и снятия. То есть резиденты стран, попавших в список «неблагонадежных», могут пополнять и выводить деньги только из стран, резидентами которых они являются.
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IB не раскрывает причины блокировок, но вероятные рисковые категории выглядят так:
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- резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
- ввод/вывод средств на разные счета и банки;
- частый ввод\вывод небольших сумм;
- большое количество аккаунтов friend and family;
- торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;
- маленький торговый счёт;
- очень низкая активность торговли.
При закрытии счета необходимо в указанный срок либо продать все позиции и вывести денежные средства на счёт, либо перевести их другому брокеру.