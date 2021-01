Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 181182183184 Додано: Чет 14 січ, 2021 23:35 Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку...

Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку...

В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - куда один бизнесмен крымского разлива завел в 17 году лимон баксов на покупку биткоина и ему их заблочили. И не знаю разблочили их или нет//) Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 2400 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 448 раз.

В августе закрывали некоторым счета. Но вроде, они не блокируют средства, а дают их вывести.





----

Одна из причин в том, что Interactive Brokers LLC была оштрафована на $38 млн. за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег.



Также появляются слухи о понижении рейтинга страны, что повышает требования к KYC и условиям пополнения и снятия. То есть резиденты стран, попавших в список «неблагонадежных», могут пополнять и выводить деньги только из стран, резидентами которых они являются.

----

IB не раскрывает причины блокировок, но вероятные рисковые категории выглядят так:

резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;

ввод/вывод средств на разные счета и банки;

частый ввод\вывод небольших сумм;

большое количество аккаунтов friend and family;

торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;

маленький торговый счёт;

очень низкая активность торговли. ----

При закрытии счета необходимо в указанный срок либо продать все позиции и вывести денежные средства на счёт, либо перевести их другому брокеру. Теперь IBKR принудительно закрывает счета некоторых клиентов.----Одна из причин в том, что Interactive Brokers LLC была оштрафована на $38 млн. за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег.Также появляются слухи о понижении рейтинга страны, что повышает требования к KYC и условиям пополнения и снятия. То есть резиденты стран, попавших в список «неблагонадежных», могут пополнять и выводить деньги только из стран, резидентами которых они являются.----IB не раскрывает причины блокировок, но вероятные рисковые категории выглядят так:----При закрытии счета необходимо в указанный срок либо продать все позиции и вывести денежные средства на счёт, либо перевести их другому брокеру. В августе закрывали некоторым счета. Но вроде, они не блокируют средства, а дают их вывести. Macaquinho Повідомлень: 35 З нами з: 10.04.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:22 То-то и оно... Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 2400 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:56 United States President-elect Joe Biden revealed on Thursday the details of his coronavirus stimulus package worth around $1.9 trillion. The proposal includes an additional one-time payment of $1,400 in addition to the $600 in the already adopted stimulus bill.



In addition, the federal minimum wage would be increased to $15 per hour, and federal unemployment benefits would be raised to $400 per week until September. $350 billion would be spent for state and local government aid, $170 billion would be used to fund schools, while $70 billion would be set aside for COVID-19 testing and vaccine distribution. The eviction moratorium, currently set to expire at the end of January, would be extended until the end of September zРадио

Повідомлень: 9066 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1756 раз. Подякували: 3942 раз.

Повідомлень: 9066 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1756 раз. Подякували: 3942 раз. Профіль 14 6 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 03:29 zРадио написав: United States President-elect Joe Biden revealed on Thursday the details of his coronavirus stimulus package worth around $1.9 trillion. The proposal includes an additional one-time payment of $1,400 in addition to the $600 in the already adopted stimulus bill.



Ринок це не здивує. Це було відомо ще в минулу п’ятницю

How big?



“It will be in the trillions of dollars,” Mr. Biden said Friday



https://www.wsj.com/articles/what-will- ... 1610543042



Станок і так працював будь здоров. Індекс афте маркет був червоний.

Підняття мін зарплати розглядається як негати для малого та середнього бізнесу який і так на ладан від ковідних обмежень дихає. Інфляцію розженуть будь здоров емісією, думаю комоди рівнів 2007-08 поб’ють ну а потім ФЕДот схаменеться почне гасити полум’я ставками ну і маркет йоп в низ.

Ще одна не нова новина

The U.S. Department of Labor released its weekly report on new jobless claims Thursday morning at 8:30 a.m. ET. Here were the main results in the report, compared to consensus estimates compiled by Bloomberg:

Initial jobless claims, week ended Jan. 9: 965,000 vs. 789,000 expected and a revised 784,000 during the prior week

Continuing claims, week ended Jan. 2: 5.271 million vs. 5.000 million expected and 5.072 million during the prior week



І податки потрібно піднімати, якось за стимулюси платити

Businesses are prepping for large tax increases under Biden and with a Dem Congress. Business tax is going back up to ~36%



Мій прогноз такий, дивлячись назад від трампа чекали що ринок упаде а він виріс від байдена чекають що ринок виросте а він може вирости а може і навпаки. Ринок це не здивує. Це було відомо ще в минулу п’ятницюHow big?“It will be in the trillions of dollars,” Mr. Biden said FridayСтанок і так працював будь здоров. Індекс афте маркет був червоний.Підняття мін зарплати розглядається як негати для малого та середнього бізнесу який і так на ладан від ковідних обмежень дихає. Інфляцію розженуть будь здоров емісією, думаю комоди рівнів 2007-08 поб’ють ну а потім ФЕДот схаменеться почне гасити полум’я ставками ну і маркет йоп в низ.Ще одна не нова новинаThe U.S. Department of Labor released its weekly report on new jobless claims Thursday morning at 8:30 a.m. ET. Here were the main results in the report, compared to consensus estimates compiled by Bloomberg:Initial jobless claims, week ended Jan. 9: 965,000 vs. 789,000 expected and a revised 784,000 during the prior weekContinuing claims, week ended Jan. 2: 5.271 million vs. 5.000 million expected and 5.072 million during the prior weekІ податки потрібно піднімати, якось за стимулюси платитиBusinesses are prepping for large tax increases under Biden and with a Dem Congress. Business tax is going back up to ~36%Мій прогноз такий, дивлячись назад від трампа чекали що ринок упаде а він виріс від байдена чекають що ринок виросте а він може вирости а може і навпаки. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9471 З нами з: 18.06.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 659 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:23 asti написав: В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей -

А Еще в Америках полицейский задушил негра при задержании.



Правило №0. Вор должен сидеть в тюрьме, верно Шарапов?

1. С финансами должен быть порядок, из опыта IB очень лоялен в плане строков, но порядок должен быть.

2. В прошлом году была чистка, но ни один счет не был заблокирован.

А Еще в Америках полицейский задушил негра при задержании.

Правило №0. Вор должен сидеть в тюрьме, верно Шарапов?

1. С финансами должен быть порядок, из опыта IB очень лоялен в плане строков, но порядок должен быть.

2. В прошлом году была чистка, но ни один счет не был заблокирован.

3. Англоговорящая поддержка это уже совсем трешь. St/2

Повідомлень: 10865 З нами з: 02.09.08 Подякував: 666 раз. Подякували: 1597 раз.

St/2 написав: Станок і так працював будь здоров.

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. St/2

user_db написав: St/2 для КИФ вроде как надо почти 300 тыс дол в уставной капитал. 1250 мин зарплат для КИФ вроде как надо почти 300 тыс дол в уставной капитал. 1250 мин зарплат

У каждого свои проблемы, кому 10к много на торговлю через приличного брокера, мне 1250 зарплат многовато для теста фонда.

У каждого свои проблемы, кому 10к много на торговлю через приличного брокера, мне 1250 зарплат многовато для теста фонда. St/2

Повідомлень: 10865 З нами з: 02.09.08 Подякував: 666 раз. Подякували: 1597 раз.

