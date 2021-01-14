Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку... В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - куда один бизнесмен крымского разлива завел в 17 году лимон баксов на покупку биткоина и ему их заблочили. И не знаю разблочили их или нет//)
asti написав:Но меня на самом деле другое больше беспокоит - IB это американский брокер, если я правильно понимаю, а это значит что в любой момент у тебя могут потребовать какой-нибудь документ что либо удостоверяющий или подтверждающий и если его не окажется - счёт заблокируют и пиши потом в англоязычную поддержку... В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей - куда один бизнесмен крымского разлива завел в 17 году лимон баксов на покупку биткоина и ему их заблочили. И не знаю разблочили их или нет//)
В августе закрывали некоторым счета. Но вроде, они не блокируют средства, а дают их вывести.
Теперь IBKR принудительно закрывает счета некоторых клиентов. ---- Одна из причин в том, что Interactive Brokers LLC была оштрафована на $38 млн. за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег.
Также появляются слухи о понижении рейтинга страны, что повышает требования к KYC и условиям пополнения и снятия. То есть резиденты стран, попавших в список «неблагонадежных», могут пополнять и выводить деньги только из стран, резидентами которых они являются. ---- IB не раскрывает причины блокировок, но вероятные рисковые категории выглядят так:
резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
ввод/вывод средств на разные счета и банки;
частый ввод\вывод небольших сумм;
большое количество аккаунтов friend and family;
торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;
маленький торговый счёт;
очень низкая активность торговли.
---- При закрытии счета необходимо в указанный срок либо продать все позиции и вывести денежные средства на счёт, либо перевести их другому брокеру.
United States President-elect Joe Biden revealed on Thursday the details of his coronavirus stimulus package worth around $1.9 trillion. The proposal includes an additional one-time payment of $1,400 in addition to the $600 in the already adopted stimulus bill.
In addition, the federal minimum wage would be increased to $15 per hour, and federal unemployment benefits would be raised to $400 per week until September. $350 billion would be spent for state and local government aid, $170 billion would be used to fund schools, while $70 billion would be set aside for COVID-19 testing and vaccine distribution. The eviction moratorium, currently set to expire at the end of January, would be extended until the end of September
zРадио написав:United States President-elect Joe Biden revealed on Thursday the details of his coronavirus stimulus package worth around $1.9 trillion. The proposal includes an additional one-time payment of $1,400 in addition to the $600 in the already adopted stimulus bill.
In addition, the federal minimum wage would be increased to $15 per hour, and federal unemployment benefits would be raised to $400 per week until September. $350 billion would be spent for state and local government aid, $170 billion would be used to fund schools, while $70 billion would be set aside for COVID-19 testing and vaccine distribution. The eviction moratorium, currently set to expire at the end of January, would be extended until the end of September
Ринок це не здивує. Це було відомо ще в минулу п’ятницю How big?
“It will be in the trillions of dollars,” Mr. Biden said Friday
Станок і так працював будь здоров. Індекс афте маркет був червоний. Підняття мін зарплати розглядається як негати для малого та середнього бізнесу який і так на ладан від ковідних обмежень дихає. Інфляцію розженуть будь здоров емісією, думаю комоди рівнів 2007-08 поб’ють ну а потім ФЕДот схаменеться почне гасити полум’я ставками ну і маркет йоп в низ. Ще одна не нова новина The U.S. Department of Labor released its weekly report on new jobless claims Thursday morning at 8:30 a.m. ET. Here were the main results in the report, compared to consensus estimates compiled by Bloomberg: Initial jobless claims, week ended Jan. 9: 965,000 vs. 789,000 expected and a revised 784,000 during the prior week Continuing claims, week ended Jan. 2: 5.271 million vs. 5.000 million expected and 5.072 million during the prior week
І податки потрібно піднімати, якось за стимулюси платити Businesses are prepping for large tax increases under Biden and with a Dem Congress. Business tax is going back up to ~36%
Мій прогноз такий, дивлячись назад від трампа чекали що ринок упаде а він виріс від байдена чекають що ринок виросте а він може вирости а може і навпаки.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
asti написав:В связи с этим вспомнилась история с bittrex - тоже американской биржей -
А Еще в Америках полицейский задушил негра при задержании.
Правило №0. Вор должен сидеть в тюрьме, верно Шарапов? 1. С финансами должен быть порядок, из опыта IB очень лоялен в плане строков, но порядок должен быть. 2. В прошлом году была чистка, но ни один счет не был заблокирован. 3. Англоговорящая поддержка это уже совсем трешь.
St/2 написав:Сейчас IB открывает резидентов Украины в US, потому альтернативу искать нет смысла.
Укроп, физическое лицо, торгующее акциями на американском рынке, получает ли у IB Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)? Вы же должны платить налоги в США и подавать налоговые декларации? Как IB решает этот вопрос? Подает ли он вашу декларацию в IRS? А кто тогда подает? Как решается вопрос с налоговой в Украине с получением дохода от инвестиций? Можно ли в налоговую тут подать американскую tax form брокера, там четко указан размер дохода? Подаете ли в налоговую сведения об уплате налогов в США на дивиденды и на доход от торговли акциями?
Укроп на бирже в США самый белый человек в мире. Его не парят налоги, т.к. он платит их дома (кроме дивидендов, их снимает брокер автоматом). А IB для СНГ это бриты, как обратил внимание Половинкин. После брекзита вообще хз че как с обменом инфой