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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56
trololo написав:
Укроп на бирже в США самый белый человек в мире. Его не парят налоги, т.к. он платит их дома (кроме дивидендов, их снимает брокер автоматом).
А как платите дома? Он дает вам tax form и доход по ней включаете в свой совокупный?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:42
Ну типа того. Есть нюансы с расчетом базы налогообложения и ее подтверждением
главное оружие рашистов - ложь
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