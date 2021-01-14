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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56

  trololo написав:Укроп на бирже в США самый белый человек в мире. Его не парят налоги, т.к. он платит их дома (кроме дивидендов, их снимает брокер автоматом).


А как платите дома? Он дает вам tax form и доход по ней включаете в свой совокупный?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:42

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ну типа того. Есть нюансы с расчетом базы налогообложения и ее подтверждением
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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