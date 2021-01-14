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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56

  trololo написав:Укроп на бирже в США самый белый человек в мире. Его не парят налоги, т.к. он платит их дома (кроме дивидендов, их снимает брокер автоматом).


А как платите дома? Он дает вам tax form и доход по ней включаете в свой совокупный?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:42

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ну типа того. Есть нюансы с расчетом базы налогообложения и ее подтверждением
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:03

  Libo написав:Укроп, физическое лицо, торгующее акциями на американском рынке, получает ли у IB Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)? Вы же должны платить налоги в США и подавать налоговые декларации? Как IB решает этот вопрос? Подает ли он вашу декларацию в IRS? А кто тогда подает?

А должен? С какого перепуга Вы так решили?
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:03

  St/2 написав:
  Libo написав:Укроп, физическое лицо, торгующее акциями на американском рынке, получает ли у IB Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)? Вы же должны платить налоги в США и подавать налоговые декларации? Как IB решает этот вопрос? Подает ли он вашу декларацию в IRS? А кто тогда подает?

А должен? С какого перепуга Вы так решили?


Если я торгую через американского брокера на американском фондовом рынке, то и должен платить налоги. Резиденты идентифицируются по SSN, нерезиденты - по ITIN. Как вообще даже банковский и брокерский счет можно открыть без этого номера? :shock:
Может это вам парят, что открывают брокерский счет, а торгуют от своего имени и на своё имя? А с вами просто денежный расчет? :roll:
Я тут недавно скидывал информацию, что грохнули одну такую укропскую контору.
Где можно почитать условия открытия счета в конторах, через которые работают укропы?
И другой вопрос. Вам по закону можно переводить за рубеж до 50 тыщ евро в год в качестве инвестиций. Кто-то делал это практически, перечислял из Украины своему зарубежному брокеру? Как на вас смотрят в банке? :roll:
У меня все по другому, я резидент США и не совсем понимаю, как и через кого торгуете вы, насколько сложнее или проще процедуры с этим связанные. :?
Вы сами видите, что эти вопросы все больше интересуют многих людей. Я даже собирался получить официальную информацию по этому вопросу в SEC и в IRS, и написать статью, как с их стороны выглядит правильным этот процесс для иностранного инвестора и, в частности, для укропа. Наши бюрократы его сами не знают и часто парят вам отсебятину и выдвигают бредовые тебования, чем усложняют ваши благородные порывы неслыхано обогатиться. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:15

  Libo написав:У меня все по другому

Если Вы не в теме, то может не надо умничать?

P.S. Можно скрин из Вашего кабинета в IB?
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:21

  St/2 написав:
  Libo написав:У меня все по другому

Если Вы не в теме, то может не надо умничать?


Я не умничаю, я просто рассуждаю, исходя из того, что везде налоги надо платить. Во-вторых, без налогового номера нигде нельзя открыть счет. Вот и спрсил как ты торгуешь. Если торгуешь. А может и не торгуешь, а просто глядя на фотку и нам рассказываешь. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:23

  St/2 написав:P.S. Можно скрин из Вашего кабинета в IB?


Я сказал, что я торгую через IB? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:31

Вот открыл IB OPEN ACCOUNT:

Первое, что требуется:

Social Security Number (SSN) or proof of ID number if not US citizen;

Your employer name, address and phone number;

Bank or 3rd party broker account numbers for funding purposes, plus routing number for check deposits;

Tax ID.

Какую информацию вы в этих графах подаете? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:35

Libo
Нерез заполняет локальный Tax ID

IB не является налоговым агентом для нерезов, это ответственность клиента.Зображення
St/2
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