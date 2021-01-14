Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:03

St/2 написав: Libo написав: Укроп, физическое лицо, торгующее акциями на американском рынке, получает ли у IB Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)? Вы же должны платить налоги в США и подавать налоговые декларации? Как IB решает этот вопрос? Подает ли он вашу декларацию в IRS? А кто тогда подает?

Укроп, физическое лицо, торгующее акциями на американском рынке, получает ли у IB Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)? Вы же должны платить налоги в США и подавать налоговые декларации? Как IB решает этот вопрос? Подает ли он вашу декларацию в IRS? А кто тогда подает?

А должен? С какого перепуга Вы так решили? А должен? С какого перепуга Вы так решили?

Если я торгую через американского брокера на американском фондовом рынке, то и должен платить налоги. Резиденты идентифицируются по SSN, нерезиденты - по ITIN. Как вообще даже банковский и брокерский счет можно открыть без этого номера?Может это вам парят, что открывают брокерский счет, а торгуют от своего имени и на своё имя? А с вами просто денежный расчет?Я тут недавно скидывал информацию, что грохнули одну такую укропскую контору.Где можно почитать условия открытия счета в конторах, через которые работают укропы?И другой вопрос. Вам по закону можно переводить за рубеж до 50 тыщ евро в год в качестве инвестиций. Кто-то делал это практически, перечислял из Украины своему зарубежному брокеру? Как на вас смотрят в банке?У меня все по другому, я резидент США и не совсем понимаю, как и через кого торгуете вы, насколько сложнее или проще процедуры с этим связанные.Вы сами видите, что эти вопросы все больше интересуют многих людей. Я даже собирался получить официальную информацию по этому вопросу в SEC и в IRS, и написать статью, как с их стороны выглядит правильным этот процесс для иностранного инвестора и, в частности, для укропа. Наши бюрократы его сами не знают и часто парят вам отсебятину и выдвигают бредовые тебования, чем усложняют ваши благородные порывы неслыхано обогатиться.