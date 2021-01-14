А как платите дома? Он дает вам tax form и доход по ней включаете в свой совокупный?
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:42
Re: Идеи для торговли на рынках США
Ну типа того. Есть нюансы с расчетом базы налогообложения и ее подтверждением
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:03
А должен? С какого перепуга Вы так решили?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:03
Если я торгую через американского брокера на американском фондовом рынке, то и должен платить налоги. Резиденты идентифицируются по SSN, нерезиденты - по ITIN. Как вообще даже банковский и брокерский счет можно открыть без этого номера?
Может это вам парят, что открывают брокерский счет, а торгуют от своего имени и на своё имя? А с вами просто денежный расчет?
Я тут недавно скидывал информацию, что грохнули одну такую укропскую контору.
Где можно почитать условия открытия счета в конторах, через которые работают укропы?
И другой вопрос. Вам по закону можно переводить за рубеж до 50 тыщ евро в год в качестве инвестиций. Кто-то делал это практически, перечислял из Украины своему зарубежному брокеру? Как на вас смотрят в банке?
У меня все по другому, я резидент США и не совсем понимаю, как и через кого торгуете вы, насколько сложнее или проще процедуры с этим связанные.
Вы сами видите, что эти вопросы все больше интересуют многих людей. Я даже собирался получить официальную информацию по этому вопросу в SEC и в IRS, и написать статью, как с их стороны выглядит правильным этот процесс для иностранного инвестора и, в частности, для укропа. Наши бюрократы его сами не знают и часто парят вам отсебятину и выдвигают бредовые тебования, чем усложняют ваши благородные порывы неслыхано обогатиться.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:15
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:21
Я не умничаю, я просто рассуждаю, исходя из того, что везде налоги надо платить. Во-вторых, без налогового номера нигде нельзя открыть счет. Вот и спрсил как ты торгуешь. Если торгуешь. А может и не торгуешь, а просто глядя на фотку и нам рассказываешь.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:23
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:31
Вот открыл IB OPEN ACCOUNT:
Первое, что требуется:
Social Security Number (SSN) or proof of ID number if not US citizen;
Your employer name, address and phone number;
Bank or 3rd party broker account numbers for funding purposes, plus routing number for check deposits;
Tax ID.
Какую информацию вы в этих графах подаете?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:35
|