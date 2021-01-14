Ukrainian написав:Станок і так працював будь здоров.
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Добре Подивіться податкові надходження та витрати Два трильйони витрат (через емсію в основному) в березні , два трильйони плюс зараз (теж через емісію). Податки не покривали витрат навіть до корони якщо ви не в курсі( а я впевнений що в курсі). М2 про який ви любите говорити виріс на більше ніж 20% а це 20% плюс інфляції , а де вона осяде в штатах чи інших країнах через експорт інфляції це уже деталі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
справка из жека брокера утраивает (т.е. квитанция на коммунальные услуги, выписка из банка, письмо от госорганов Украины. Где указано ФИО и место жительства в Украине) SSN нужен резидентам ITIN нужен очень ограниченному количеству лиц, здесь таких нет
Нужен ли мне номер ITIN? Относится ли следующее к вам?
У вас нет номера социального обеспечения (SSN) и вы не имеете права (Английский) на его получение, и Вы должны представить федеральный налоговый идентификационный номер или подать федеральную налоговую декларацию, и Вы относитесь к одной из следующих категорий. ----- Временно проживающий в США иностранец, который должен подать подавать налоговую декларацию США ----- Постоянно проживающий в США иностранец, который (на основании дней пребывания в Соединенных Штатах) подает налоговую декларацию США ----- Иждивенец или супруг гражданина США/постоянно проживающего в США иностранца ----- Иждивенец или супруг временно проживающего в США иностранца, имеющего визу ----- Временно проживающий в США иностранец подавший заявление на льготы в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения ----- Временно проживающий в США иностранный студент, профессор или исследователь, подающий налоговую декларацию США или заявляющий об освобождении от уплаты налогов
В этом случае вы должны подать заявление на получение номера ITIN.
Ну значит если ты все это прошел от начала до конца, заведи новую ветку специально для этого и расскажи людям как это делается практически. Ты же видишь, что многим интересно, но не знают с чего начать и как это все пройти практически. А то сам торгуешь, а людям не рассказываешь. Эгоист. Потом, я думаю есть вопросы с нашими банками ... Или сделай платное консультирование по открытию брокерского счета и дай рекламу.
Брокеры в США, как только слышат нет SSN, адреса и банковского счета в Америке, сразу говорят досвидос. SEC в своих официальных разъяснениях требует получения ITIN. А оказывается есть совсем простой путь.
nekefer написав:справка из жека брокера утраивает (т.е. квитанция на коммунальные услуги, выписка из банка, письмо от госорганов Украины. Где указано ФИО и место жительства в Украине) SSN нужен резидентам ITIN нужен очень ограниченному количеству лиц, здесь таких нет
Всё так просто?! Ты это тоже так просто проходил? Так хулиус вы страдаете?
Не надо спрыгивать с темы. Где работающий станок? С июня по декабрь ФРС напечатали ровный круглый ноль.
Дивимось на річні баланси початок кінець року. Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає. Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".