Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:28

Libo написав: И сколько времени примерно понадобилось собрать тут документы, закинуть туда и получить счет? Наши банки уже в теме кто вы, кто они, не тормозят? И сколько времени примерно понадобилось собрать тут документы, закинуть туда и получить счет? Наши банки уже в теме кто вы, кто они, не тормозят?

Через неделю после после того как зарегистрировался и залил сканы документов IB ответили, что выписка с банковского счета в качестве подтверждения адреса их не устраивает, залил скан какого-то счета на комуналку, на след. день аккаунт заапрувили.Перевод денег:Делал это через А-Банк (у них самый дешевый SWIFT - фикс $20).Требуется - подтверждение того, что у тебя есть счет в IB и деньги переводятся именно на него (делается в кабинете IB: reports->other->account confirmation letter, договор-офферта с IB, делается там-же) - сгенерить заранее в виде PDF, в отделении распечатать и заверить каждую страницу; реквизиты для SWIFT - тоже в ЛК, deposit->bank wire, распечатать - продублировать от руки номер счета и заверить; и написанное полностью от руки заявление - "Я имярек перевожу сумма прописью на свой счет в IB с целью долгострочных инвестиций для покупки акций Apple".После успешного перевода имеет смысл еще раз съездить в отделение и получить заверенные мокрой печатью копии свифтовки и заявления - 7-го июля таки принят закон однозначно разграничивающий инвестиционные и просто иностранные доходы, соответственно налоговая может претендовать на свои % только с дельты.Для девочек в отделении привыкших момогать клиентам писать сказки для ВК о "безвозмездной помощи и возврате долга" это был реально "шок и новый опыт", но зав отделением Татьяна реально быстро поняла что я от нее хочу, уточнила все неоднозначные моменты с ВК и успешно все разрулила.В итоге - отделение А-банк на Лобановского 35 сейчас умеет отправлять SWIFT на IB, очень рекоммендуюВ первый раз отправлял минимальные 2к необходимые для открытия аккаунта и перевод занял дня 3.Во второй раз сумма была уже приличная и ВК дополнительно захотел подтверждение дохода. К счастью в этот раз зав. отделением еще при мне позвонила в ВК чтобы убедиться что их все устраивает, а ЕЦП для доступа в ЛК налоговой у меня был на телефоне - тут-же скачал, распечатал и заверил налоговою декларацию за 2019 год, которая ВК полностью устроила. Оформление документов заняло минут 40, еще через час получил сообщение об успешной отправке и к открытию бирж деньги уже были на месте.По лимитам - есть общий "elimit" 100к в год, плюс лимит банка - не более 70-80% от подтвержденного дохода, сам доход должен быть не более 3-х летней давности.