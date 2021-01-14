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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:20

Знания всегда нужны, ждемс
Желательно с пруфами на госсайтах плз
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:39

  Libo написав:
  St/2 написав:
  Libo написав:У меня все по другому

Если Вы не в теме, то может не надо умничать?


Я не умничаю, я просто рассуждаю, исходя из того, что везде налоги надо платить. Во-вторых, без налогового номера нигде нельзя открыть счет. Вот и спрсил как ты торгуешь. Если торгуешь. А может и не торгуешь, а просто глядя на фотку и нам рассказываешь. :lol:


открывал года три назад, без ИТИНа, форму W8 и вперед с песней. ИБ настоящий, не поддельный ))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:42

Да, сейчас IRS пишет, что ISIN необязательно. Но еще недавно это было требованием их и SEC в своих инструкциях писало, что сначала получите ISIN.
Бл'буду, еще читал и изучал по этой теме, что такое ISIN и чем он отличается от SSN.
Дерегуляция. Зарабатывние денег упрощают.
Если с capital gains иностранцы налоги не платят, то он и не нужен.
Хотя с дивидендов вы налоги платите. Но их берут интересно. У источника, типа как и не с вас ... А вот если бы их стригли непосредственно с вас, вам бы дали номер и вы бы с полным правом могли когда-то качнуть права: Мы, американские налогоплательщики, требуем от правительства Соединенных Штатов ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:47

  Ukrainian написав: Дивимось на річні баланси початок кінець року.
Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень
Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає.
Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).

По говорим года через два, когда подымут ставку, а рынок и дальше будет переть. У хомячков матрас плотный.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:49

  trololo написав:открывал года три назад, без ИТИНа, форму W8 и вперед с песней. ИБ настоящий, не поддельный ))


И сколько времени примерно понадобилось собрать тут документы, закинуть туда и получить счет? Наши банки уже в теме кто вы, кто они, не тормозят? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:59

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Мы, американские налогоплательщики, требуем от правительства Соединенных Штатов ...


С itin требовать нечего, а ssn просто так не получишь
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:09

  Libo написав:
  trololo написав:открывал года три назад, без ИТИНа, форму W8 и вперед с песней. ИБ настоящий, не поддельный ))


И сколько времени примерно понадобилось собрать тут документы, закинуть туда и получить счет? Наши банки уже в теме кто вы, кто они, не тормозят? :roll:


счет открыл за неделю, потом еще год не мог деньги завести без декларации
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:28

  Libo написав:И сколько времени примерно понадобилось собрать тут документы, закинуть туда и получить счет? Наши банки уже в теме кто вы, кто они, не тормозят? :roll:

Через неделю после после того как зарегистрировался и залил сканы документов IB ответили, что выписка с банковского счета в качестве подтверждения адреса их не устраивает, залил скан какого-то счета на комуналку, на след. день аккаунт заапрувили.

Перевод денег:
Делал это через А-Банк (у них самый дешевый SWIFT - фикс $20).
Требуется - подтверждение того, что у тебя есть счет в IB и деньги переводятся именно на него (делается в кабинете IB: reports->other->account confirmation letter, договор-офферта с IB, делается там-же) - сгенерить заранее в виде PDF, в отделении распечатать и заверить каждую страницу; реквизиты для SWIFT - тоже в ЛК, deposit->bank wire, распечатать - продублировать от руки номер счета и заверить; и написанное полностью от руки заявление - "Я имярек перевожу сумма прописью на свой счет в IB с целью долгострочных инвестиций для покупки акций Apple".
После успешного перевода имеет смысл еще раз съездить в отделение и получить заверенные мокрой печатью копии свифтовки и заявления - 7-го июля таки принят закон однозначно разграничивающий инвестиционные и просто иностранные доходы, соответственно налоговая может претендовать на свои % только с дельты.

Для девочек в отделении привыкших момогать клиентам писать сказки для ВК о "безвозмездной помощи и возврате долга" это был реально "шок и новый опыт", но зав отделением Татьяна реально быстро поняла что я от нее хочу, уточнила все неоднозначные моменты с ВК и успешно все разрулила.
В итоге - отделение А-банк на Лобановского 35 сейчас умеет отправлять SWIFT на IB, очень рекоммендую :)

В первый раз отправлял минимальные 2к необходимые для открытия аккаунта и перевод занял дня 3.
Во второй раз сумма была уже приличная и ВК дополнительно захотел подтверждение дохода. К счастью в этот раз зав. отделением еще при мне позвонила в ВК чтобы убедиться что их все устраивает, а ЕЦП для доступа в ЛК налоговой у меня был на телефоне - тут-же скачал, распечатал и заверил налоговою декларацию за 2019 год, которая ВК полностью устроила. Оформление документов заняло минут 40, еще через час получил сообщение об успешной отправке и к открытию бирж деньги уже были на месте.

По лимитам - есть общий "elimit" 100к в год, плюс лимит банка - не более 70-80% от подтвержденного дохода, сам доход должен быть не более 3-х летней давности.
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:46

А что все посыпалось, кто знает? Байден ж вроде дает 1.4к
peer-tech
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:02

  peer-tech написав:А что все посыпалось, кто знает? Байден ж вроде дает 1.4к


Ринок почав підозрювати що в байдена немає таких грошей і в чомусь тут подвох.
Піднімати податки пора бо не добре усі проблеми через станок вирішувати.
Плюс безробітні звикли до соски і роботу не поспішають шукати.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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