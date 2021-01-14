Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:12
St/2 написав: Ukrainian написав:
Дивимось на річні баланси початок кінець року.
Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень
Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає.
Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).
По говорим года через два, когда подымут ставку, а рынок и дальше будет переть. У хомячков матрас плотный.
Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити
Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".