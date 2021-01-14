Libo написав:

Ну значит если ты все это прошел от начала до конца, заведи новую ветку специально для этого и расскажи людям как это делается практически. Ты же видишь, что многим интересно, но не знают с чего начать и как это все пройти практически. А то сам торгуешь, а людям не рассказываешь. Эгоист.Потом, я думаю есть вопросы с нашими банками ...Или сделай платное консультирование по открытию брокерского счета и дай рекламу.Брокеры в США, как только слышат нет SSN, адреса и банковского счета в Америке, сразу говорят досвидос. SEC в своих официальных разъяснениях требует получения ITIN. А оказывается есть совсем простой путь.