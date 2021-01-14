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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:28

  Ukrainian написав:
  peer-tech написав:А что все посыпалось, кто знает? Байден ж вроде дает 1.4к


Ринок почав підозрювати що в байдена немає таких грошей і в чомусь тут подвох.
Піднімати податки пора бо не добре усі проблеми через станок вирішувати.
Плюс безробітні звикли до соски і роботу не поспішають шукати.


Низко присели перед ралли. Так всегда бывает. Ралли будет бурным и продолжительным. Они Трампа убрали не для того, чтобы падать. Особенно взлетят новые технологии и новая энергетика. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:12

  St/2 написав:
  Ukrainian написав: Дивимось на річні баланси початок кінець року.
Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень
Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає.
Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).

По говорим года через два, когда подымут ставку, а рынок и дальше будет переть. У хомячков матрас плотный.

Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити
Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:27

candle645

по АБАнку застаріла інфа


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:01

  Libo написав:St/2

Ну значит если ты все это прошел от начала до конца, заведи новую ветку специально для этого и расскажи людям как это делается практически. Ты же видишь, что многим интересно, но не знают с чего начать и как это все пройти практически. А то сам торгуешь, а людям не рассказываешь. Эгоист.
Потом, я думаю есть вопросы с нашими банками ...
Или сделай платное консультирование по открытию брокерского счета и дай рекламу.

Брокеры в США, как только слышат нет SSN, адреса и банковского счета в Америке, сразу говорят досвидос. SEC в своих официальных разъяснениях требует получения ITIN. А оказывается есть совсем простой путь. :?

Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса.
IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:08

  EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса.
IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.


Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. :oops: Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:17

  Libo написав:
  EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса.
IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.


Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. :oops: Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо. :lol:

Прийняти участь можуть усі.


Адам Смит
@_Smithchenko
·
Jan 10
Надувание рыночных пузырей основано на простой особенности условно-здоровой человеческой психики: перспектива успеха обычно завышается, а перспектива неудачи - занижается/игнорируется.
Поэтому же казино/лотереи зарабатывают лучше, чем страховые компании и т.д
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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  #<1 ... 185186187188
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