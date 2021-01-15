peer-tech написав:А что все посыпалось, кто знает? Байден ж вроде дает 1.4к
Ринок почав підозрювати що в байдена немає таких грошей і в чомусь тут подвох. Піднімати податки пора бо не добре усі проблеми через станок вирішувати. Плюс безробітні звикли до соски і роботу не поспішають шукати.
Низко присели перед ралли. Так всегда бывает. Ралли будет бурным и продолжительным. Они Трампа убрали не для того, чтобы падать. Особенно взлетят новые технологии и новая энергетика.
Ukrainian написав: Дивимось на річні баланси початок кінець року. Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає. Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).
По говорим года через два, когда подымут ставку, а рынок и дальше будет переть. У хомячков матрас плотный.
Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ну значит если ты все это прошел от начала до конца, заведи новую ветку специально для этого и расскажи людям как это делается практически. Ты же видишь, что многим интересно, но не знают с чего начать и как это все пройти практически. А то сам торгуешь, а людям не рассказываешь. Эгоист. Потом, я думаю есть вопросы с нашими банками ... Или сделай платное консультирование по открытию брокерского счета и дай рекламу.
Брокеры в США, как только слышат нет SSN, адреса и банковского счета в Америке, сразу говорят досвидос. SEC в своих официальных разъяснениях требует получения ITIN. А оказывается есть совсем простой путь.
Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса. IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса. IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо.
EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса. IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо.
Прийняти участь можуть усі.
Адам Смит @_Smithchenko · Jan 10 Надувание рыночных пузырей основано на простой особенности условно-здоровой человеческой психики: перспектива успеха обычно завышается, а перспектива неудачи - занижается/игнорируется. Поэтому же казино/лотереи зарабатывают лучше, чем страховые компании и т.д
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".