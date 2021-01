Додано: Нед 17 січ, 2021 17:30

St/2 написав: Ukrainian написав: Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити

Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть

Брехня!

Ставка ФРС была поднята до 4% в 2006 году.

Он был хорош для индекса акций США, а для ЕМ активов наверное лучшим во все времена!



Будет расти фин тех или нет это бабка надвое сказала. Но что точно известно, что если он обнулится за день, то сп500 потеряет треть. Если за год, то не более четверти. А если в это время остальные акции прибавят 20%, то индекс не заметит потери бойца...

Rising or falling interest rates also affect consumer and business psychology. When interest rates are rising, both businesses and consumers will cut back on spending. This will cause earnings to fall and stock prices to drop. On the other hand, when interest rates have fallen significantly, consumers and businesses will increase spending, causing stock prices to rise.However, it is important to understand that there is generally a 12-month lag in the economy, meaning that it will take at least 12 months for the effects of any increase or decrease in interest rates to be felt.Важливо розуміти що коли ростуть ставки то і бізнес і споживачі знижують споживання а це приводить до падіння доходів компаній та зниження ціни акцій і навпаки.Слід пам’ятати що в загальному існує щонайменше 12 місячний лаг щоб повністю проявився еффект він рівня ставок.