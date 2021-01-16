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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:28

  Ukrainian написав:
  peer-tech написав:А что все посыпалось, кто знает? Байден ж вроде дает 1.4к


Ринок почав підозрювати що в байдена немає таких грошей і в чомусь тут подвох.
Піднімати податки пора бо не добре усі проблеми через станок вирішувати.
Плюс безробітні звикли до соски і роботу не поспішають шукати.


Низко присели перед ралли. Так всегда бывает. Ралли будет бурным и продолжительным. Они Трампа убрали не для того, чтобы падать. Особенно взлетят новые технологии и новая энергетика. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:12

  St/2 написав:
  Ukrainian написав: Дивимось на річні баланси початок кінець року.
Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень
Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає.
Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).

По говорим года через два, когда подымут ставку, а рынок и дальше будет переть. У хомячков матрас плотный.

Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити
Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:15

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Ukrainian написав:Ринок почав підозрювати

Вчера все было хорошо и зелено. Как так они за ночь дружно решили опускаться? Можем и мы как-то с ними предугадывать такие колебания? Новости читаю, но каждый раз поведение рынка сюрприз...
peer-tech
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:27

candle645

по АБАнку застаріла інфа


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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:01

  Libo написав:St/2

Ну значит если ты все это прошел от начала до конца, заведи новую ветку специально для этого и расскажи людям как это делается практически. Ты же видишь, что многим интересно, но не знают с чего начать и как это все пройти практически. А то сам торгуешь, а людям не рассказываешь. Эгоист.
Потом, я думаю есть вопросы с нашими банками ...
Или сделай платное консультирование по открытию брокерского счета и дай рекламу.

Брокеры в США, как только слышат нет SSN, адреса и банковского счета в Америке, сразу говорят досвидос. SEC в своих официальных разъяснениях требует получения ITIN. А оказывается есть совсем простой путь. :?

Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса.
IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:08

  EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса.
IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.


Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. :oops: Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:17

  Libo написав:
  EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса.
IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.


Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. :oops: Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо. :lol:

Прийняти участь можуть усі.


Адам Смит
@_Smithchenko
·
Jan 10
Надувание рыночных пузырей основано на простой особенности условно-здоровой человеческой психики: перспектива успеха обычно завышается, а перспектива неудачи - занижается/игнорируется.
Поэтому же казино/лотереи зарабатывают лучше, чем страховые компании и т.д
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 01:00

  Ukrainian написав:казино/лотереи зарабатывают лучше


В марте исполнится год, как прикрыли все казино. Даже в Африке на карантине. Остаются только акции. :? И Тесла-кормилица была вовсе не хуже казино. С 20-го даст джосу опять. :D
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 08:47

  Ukrainian написав: Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити
Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть

Брехня!
Ставка ФРС была поднята до 4% в 2006 году.
Он был хорош для индекса акций США, а для ЕМ активов наверное лучшим во все времена!

Будет расти фин тех или нет это бабка надвое сказала. Но что точно известно, что если он обнулится за день, то сп500 потеряет треть. Если за год, то не более четверти. А если в это время остальные акции прибавят 20%, то индекс не заметит потери бойца...
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:30

  St/2 написав:
  Ukrainian написав: Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити
Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть

Брехня!
Ставка ФРС была поднята до 4% в 2006 году.
Он был хорош для индекса акций США, а для ЕМ активов наверное лучшим во все времена!

Будет расти фин тех или нет это бабка надвое сказала. Но что точно известно, что если он обнулится за день, то сп500 потеряет треть. Если за год, то не более четверти. А если в это время остальные акции прибавят 20%, то индекс не заметит потери бойца...

Rising or falling interest rates also affect consumer and business psychology. When interest rates are rising, both businesses and consumers will cut back on spending. This will cause earnings to fall and stock prices to drop. On the other hand, when interest rates have fallen significantly, consumers and businesses will increase spending, causing stock prices to rise.
However, it is important to understand that there is generally a 12-month lag in the economy, meaning that it will take at least 12 months for the effects of any increase or decrease in interest rates to be felt.
https://www.investopedia.com/articles/s ... arkets.asp

Важливо розуміти що коли ростуть ставки то і бізнес і споживачі знижують споживання а це приводить до падіння доходів компаній та зниження ціни акцій і навпаки.
Слід пам’ятати що в загальному існує щонайменше 12 місячний лаг щоб повністю проявився еффект він рівня ставок.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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