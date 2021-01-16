peer-tech написав:А что все посыпалось, кто знает? Байден ж вроде дает 1.4к
Ринок почав підозрювати що в байдена немає таких грошей і в чомусь тут подвох. Піднімати податки пора бо не добре усі проблеми через станок вирішувати. Плюс безробітні звикли до соски і роботу не поспішають шукати.
Низко присели перед ралли. Так всегда бывает. Ралли будет бурным и продолжительным. Они Трампа убрали не для того, чтобы падать. Особенно взлетят новые технологии и новая энергетика.
Ukrainian написав: Дивимось на річні баланси початок кінець року. Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає. Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).
По говорим года через два, когда подымут ставку, а рынок и дальше будет переть. У хомячков матрас плотный.
Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ну значит если ты все это прошел от начала до конца, заведи новую ветку специально для этого и расскажи людям как это делается практически. Ты же видишь, что многим интересно, но не знают с чего начать и как это все пройти практически. А то сам торгуешь, а людям не рассказываешь. Эгоист. Потом, я думаю есть вопросы с нашими банками ... Или сделай платное консультирование по открытию брокерского счета и дай рекламу.
Брокеры в США, как только слышат нет SSN, адреса и банковского счета в Америке, сразу говорят досвидос. SEC в своих официальных разъяснениях требует получения ITIN. А оказывается есть совсем простой путь.
Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса. IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса. IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо.
EvgeniyL написав:Всё уже давно есть в инете. Любой адекватный человек может найти описание этого процесса. IB работает с клиентами со всего мира и никаких трудностей у них и вопросов у регулирующих органов это не вызывает.
Я этого не знал. Крестьянский сын. Село неасфалтоване. Просветили. Вы молодцы. Успокоился. Всем спасибо.
Прийняти участь можуть усі.
Адам Смит @_Smithchenko · Jan 10 Надувание рыночных пузырей основано на простой особенности условно-здоровой человеческой психики: перспектива успеха обычно завышается, а перспектива неудачи - занижается/игнорируется. Поэтому же казино/лотереи зарабатывают лучше, чем страховые компании и т.д
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав: Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть
Брехня! Ставка ФРС была поднята до 4% в 2006 году. Он был хорош для индекса акций США, а для ЕМ активов наверное лучшим во все времена!
Будет расти фин тех или нет это бабка надвое сказала. Но что точно известно, что если он обнулится за день, то сп500 потеряет треть. Если за год, то не более четверти. А если в это время остальные акции прибавят 20%, то индекс не заметит потери бойца...
Ukrainian написав: Ставимо ставку ФЕДі 3-4% річних і ніхто ризикові акції купляти не буде, всі ломануться в депозити Якщо інфляція буде 5-6% то звісно що попруть в комоди але точно не в тех на якому зараз весь сп500 по суті стоїть
Брехня! Ставка ФРС была поднята до 4% в 2006 году. Он был хорош для индекса акций США, а для ЕМ активов наверное лучшим во все времена!
Будет расти фин тех или нет это бабка надвое сказала. Но что точно известно, что если он обнулится за день, то сп500 потеряет треть. Если за год, то не более четверти. А если в это время остальные акции прибавят 20%, то индекс не заметит потери бойца...
Rising or falling interest rates also affect consumer and business psychology. When interest rates are rising, both businesses and consumers will cut back on spending. This will cause earnings to fall and stock prices to drop. On the other hand, when interest rates have fallen significantly, consumers and businesses will increase spending, causing stock prices to rise. However, it is important to understand that there is generally a 12-month lag in the economy, meaning that it will take at least 12 months for the effects of any increase or decrease in interest rates to be felt. https://www.investopedia.com/articles/s ... arkets.asp
Важливо розуміти що коли ростуть ставки то і бізнес і споживачі знижують споживання а це приводить до падіння доходів компаній та зниження ціни акцій і навпаки. Слід пам’ятати що в загальному існує щонайменше 12 місячний лаг щоб повністю проявився еффект він рівня ставок.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".