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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 186187188189 Додано: Сер 20 січ, 2021 14:16

Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.



Special purpose acquisition company или SPAC – это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям. Это публично торгуемая компания, созданная с одной целью, пройти слияние с настоящим действующим бизнесом и тем самым вывести компанию на рынок в обход процесса классического IPO. Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку. Macaquinho Повідомлень: 37 З нами з: 10.04.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 16:00 Macaquinho написав: Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?

Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.



Special purpose acquisition company или SPAC – это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям. Это публично торгуемая компания, созданная с одной целью, пройти слияние с настоящим действующим бизнесом и тем самым вывести компанию на рынок в обход процесса классического IPO. Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.



Прикольно, не знал про такое. Это вообще законно? Как они на IPO пустышками выходят? Прикольно, не знал про такое. Это вообще законно? Как они на IPO пустышками выходят? главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 5025 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2226 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:34 trololo написав: Macaquinho написав: Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?

Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.



Special purpose acquisition company или SPAC – это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям. Это публично торгуемая компания, созданная с одной целью, пройти слияние с настоящим действующим бизнесом и тем самым вывести компанию на рынок в обход процесса классического IPO. Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.



Прикольно, не знал про такое. Это вообще законно? Как они на IPO пустышками выходят? Прикольно, не знал про такое. Это вообще законно? Как они на IPO пустышками выходят?

Пустышки выходят на биржу, а потом компания, которая не хочет проходить всю эту затратную и долгую процедуру IPO просто договаривается о слиянии с такой пустышкой и опа, она на бирже.

В прошлом году так поступили Virgin Galactic например. Ну или те же Nikola.



Минусы конечно есть - изначально не известно, с кем будет слияние и будет ли оно вообще. В худшем случае, если за 2 года не находят компанию для слияния, вкладчикам возвращают деньги (кроме комиссионных).

Поэтому, конечно, лучше заходить в крупные спаки с хорошими менеджерами - так шанс возрастает.



Вот пример интересного спака:

Churchill Capital Corp IV (CCIV) ведут переговоры о слиянии с производителем электромобилей Lucid Motors. Акции сразу выросли в цене. И явно, если Lucid Motors выйдут таким образом на биржу, эти акции еще больше увеличатся в стоимости. Пустышки выходят на биржу, а потом компания, которая не хочет проходить всю эту затратную и долгую процедуру IPO просто договаривается о слиянии с такой пустышкой и опа, она на бирже.В прошлом году так поступили Virgin Galactic например. Ну или те же Nikola.Минусы конечно есть - изначально не известно, с кем будет слияние и будет ли оно вообще. В худшем случае, если за 2 года не находят компанию для слияния, вкладчикам возвращают деньги (кроме комиссионных).Поэтому, конечно, лучше заходить в крупные спаки с хорошими менеджерами - так шанс возрастает.Вот пример интересного спака:Churchill Capital Corp IV (CCIV) ведут переговоры о слиянии с производителем электромобилей Lucid Motors. Акции сразу выросли в цене. И явно, если Lucid Motors выйдут таким образом на биржу, эти акции еще больше увеличатся в стоимости. Macaquinho Повідомлень: 37 З нами з: 10.04.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 21:27 Пустышка за 4 млрд дол? Ох!

У меня есть один кейс по компании, которая выходила так через spac. Цена после поглощения 500 млн. Spac торговалась до этого по сути по цене размещения, но ее капа должно быть была копейки, посмотрел - 200 млн, странно, не знаю всех условий ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

Повідомлень: 33316 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2287 раз. Подякували: 2551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 186187188189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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