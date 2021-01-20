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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:16
Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?
Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.
Special purpose acquisition company или SPAC – это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям. Это публично торгуемая компания, созданная с одной целью, пройти слияние с настоящим действующим бизнесом и тем самым вывести компанию на рынок в обход процесса классического IPO.
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Macaquinho
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:00
Macaquinho написав:
Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?
Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.
Special purpose acquisition company или SPAC – это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям. Это публично торгуемая компания, созданная с одной целью, пройти слияние с настоящим действующим бизнесом и тем самым вывести компанию на рынок в обход процесса классического IPO.
Прикольно, не знал про такое. Это вообще законно? Как они на IPO пустышками выходят?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:34
trololo написав: Macaquinho написав:
Как считаете, насколько интересна и выгодна покупка SPAC-компаний?
Раньше я как-то с недоверием относился к таким покупкам, но вот вчера решил добавить в портфель первую компанию. И в будущем, хочу прикупить еще парочку.
Special purpose acquisition company или SPAC – это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям. Это публично торгуемая компания, созданная с одной целью, пройти слияние с настоящим действующим бизнесом и тем самым вывести компанию на рынок в обход процесса классического IPO.
Прикольно, не знал про такое. Это вообще законно? Как они на IPO пустышками выходят?
Пустышки выходят на биржу, а потом компания, которая не хочет проходить всю эту затратную и долгую процедуру IPO просто договаривается о слиянии с такой пустышкой и опа, она на бирже.
В прошлом году так поступили Virgin Galactic например. Ну или те же Nikola.
Минусы конечно есть - изначально не известно, с кем будет слияние и будет ли оно вообще. В худшем случае, если за 2 года не находят компанию для слияния, вкладчикам возвращают деньги (кроме комиссионных).
Поэтому, конечно, лучше заходить в крупные спаки с хорошими менеджерами - так шанс возрастает.
Вот пример интересного спака:
Churchill Capital Corp IV (CCIV) ведут переговоры о слиянии с производителем электромобилей Lucid Motors. Акции сразу выросли в цене. И явно, если Lucid Motors выйдут таким образом на биржу, эти акции еще больше увеличатся в стоимости.
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Macaquinho
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:27
Пустышка за 4 млрд дол? Ох!
У меня есть один кейс по компании, которая выходила так через spac. Цена после поглощения 500 млн. Spac торговалась до этого по сути по цене размещения, но ее капа должно быть была копейки, посмотрел - 200 млн, странно, не знаю всех условий
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:42
Прошлый год стал рекордным по росту IPO. Больше 40 компаний выросли больше 100% в первый день. Больше 50 выросли больше 100% через три месяца. Несколько компаний выросли через три месяца больше чем в три или четыре раза. Многие спекулянты почувствовав вкус наживы ринулись и в SPAC. По крайней мере последние несколько месяцев все чаще слышу. Отслеживают крутых менеджеров, у которых были успешные кейсы или SPACи созданные крупными компаниями. Конечно своя специфика, акция может месяцами стоить 10$, не отклоняясь даже на 1%, а потом резкий всплеск на новости. Такой себе вид рыбалки не каждому подходит по темпераменту.
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Бывалый
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