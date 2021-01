Додано: Нед 24 січ, 2021 22:24

St/2 написав: он индекс акций через етф покупает. он индекс акций через етф покупает.

Так і чому ж японський індекс в 2021 на 10 тис пунктів нижче свого рівня в 1990 році.Всі складові успіху є банк Японії його купляє, облікові ставки коло нуля, ліквідності з надлишкомТобто в 2008 році опціони великі інвестори не бажали купувати?А взагалі ідея цікава по суті SPY CALLS = FREE MONEYДумаю купитиПочитавТобто я хочу купити Ніо наприкладNio, you pick March 19th expiry, and the $60 strike price which is $10.40 (look on the right side for Calls. All the prices on the right side will be for Puts). So at $10.40, this means your break-even will be $70.40 (60 + 10.40). Since you have to buy a minimum of 1 contract, which is equivalent to 100 shares, you pay 100 x 10.40 for the option contract, so $1,040 which controls 100 shares of Nio (much cheaper than 100 actual shares of Nio.I followed your example for NIO. Seems like I need the stock to hit $72 before March 19 and I would make $160 for the contract but I risked $1,040. With that much money I could buy 16 shares at $62/share and selling it at $10 profit, I would also make $160 just having shares instead of options.Тобто купляю Ніо один контракт це $1,040 на березень 19. Якщо Ніо пробиває вище $72 я зароблю $160 за котрактАбо я можу купити 16 акцій Ніо за $1040 і якщо вони виростуть до тих самих $72Я теж зароблю $160В чому тут сенс ?ПС ясно кол буває різної ціни на Ніо вони дорогі.