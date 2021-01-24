Додано: Нед 24 січ, 2021 18:42

Тема шортсквиза в одной акции это забавно, но предлагаю посмотреть на ситуацию в целом.Или разобраться почему рынки будут расти вечноДо недавнего времени опционы было уделом профи, и использовались по прямому назначению - то есть в качестве хэджа риска большими ребятами. Ну не может Баффет, Далио или Норвежский фонд выйти из рынка, а уменьшить просадку хочется. Вот и покупают ребята путы. Есть еще и колы, которые страхуют от роста актива, актуально авиокомпаниям на нефть. И еще 3 этажа высшей математики, как опционы оцениваются, в зависимости от дюрации и страйка.Пытливый ум и жадность брокеров наткнулась на опционы, а автоматизация позволила донести их розничному клиенту. Вот динамика.Далее посмотрим что творится в цифрах.Есть студент Боб, первого курса Калифорнийского университета. Конечно же, у него 150к кредит на 10 лет за учебу, потому тема заработка, причем в 18 хочется всего по быстрее, ему не чужда. Он где-то слышал, что опционы тема, фейсбук это подслушал и крутит ему рекламу robinhoodа.На копив на завтраках 100$ он решает по пробовать. Для простоты возьмем SPY, цены пятничного закрытия.Боб открывает таблицу месячных февральских опционов, и находи кол за 1$. Покупает 100 штук.Брокер предупреждает, что вероятность экспирации в деньгах 17%, но это ведь при "нормальном распределении", а рынок ведь прет вверх, да и молодость пушит риск.Что же происходит на обратной стороне. Маркетмейкер сам в курсе что рынок растет, потому брать на себя риск желания не имеет. Чтобы остатся нейтральным к рынку, ему нужно немножко купить SPY. За размерность "немножко" отвечает коэффициент Дельта.У нашего опциона он равен 0,128. То есть ММ покупает 0,128 акции на каждый кол, или 12,8 акций на лот колов купленных Бобом.В деньгах это 4.900$И этот расчет затмевает чудо, когда Юля Т. на майдане встала с каталки и пошла!Еще раз, Боб потратил 100$ чтобы купить позицию. ММ купил акции на 4.900$ чтобы оставаться нейтральным к риску. Никогда ранее не было так легко качнуть рынок вверх.Смотрим дальше.Если на открытии рынок прибавит пол процента, то кол подорожает до 1,33$. Наш Студент заработает 33%, ММ будет вынужден довести позицию в акциях до 7933$. То есть прикупить ещё акций на 3.033$Знатоки скажут. Но ведь Боб когда-то заберёт деньги и ММ продаст не нужные акции в рынок, что окажет давление вниз. В теории да, но на практике Жадность Боба неудержима, гармоны, комплексы и радости подростков.Допустим, к концу дня рынок вырос на 1%. Вполне реальный исход.Кол подорожал до 1.78, позиция стоит 178$, Боб забирает деньги, и понимая что во вторник на пары уже можно не идти, он разгадал код вселенной. Решает купить 200 колов по 0.85, и еще останется 8$ на пиво.Сейчас это эквивалент 400 страйка, если в понедельник рынок вырастит на 1%, будет 404 страйк.А как же наш Маркетмейкер? Он же держит акций на 7933$!!!Правильно, его судьба еще покупать.Дельта у нового опциона 0,112, но колов уже 200. Потому нужно купить ещё на 646$, чтобы общая позиция составила 8596$И пока Боб перекладывается в более дальние страйки, ММ будет покупать, а рынок на его покупках расти. Какой-то конкретный студент может попасть на плохие новости и спад рынка. Но он много не потеряет, а на его место придут другие. Тем более Байден планирует выслать всем чеки на 2000$P.S. А потом вылазят умные аналитики:-Вы поглядите, олухи набрали рекордные плечи (кредит), всё скоро завалится!На плечи покупает не Боб, он рискует своими 100$ и бумажной прибылью. На плечи покупаем Морган Стенли на все 8596$. Ликвидность в залог акций в конечном счёте дает ФРС.Таким хитрым образом рынок покупает Центробанк сам того не понимая, но главное, деньги у Центробанка не закончатся никогда.