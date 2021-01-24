Тема шортсквиза в одной акции это забавно, но предлагаю посмотреть на ситуацию в целом.
Или разобраться почему рынки будут расти вечно
До недавнего времени опционы было уделом профи, и использовались по прямому назначению - то есть в качестве хэджа риска большими ребятами. Ну не может Баффет, Далио или Норвежский фонд выйти из рынка, а уменьшить просадку хочется. Вот и покупают ребята путы. Есть еще и колы, которые страхуют от роста актива, актуально авиокомпаниям на нефть. И еще 3 этажа высшей математики, как опционы оцениваются, в зависимости от дюрации и страйка.
Пытливый ум и жадность брокеров наткнулась на опционы, а автоматизация позволила донести их розничному клиенту. Вот динамика.
Далее посмотрим что творится в цифрах.
Есть студент Боб, первого курса Калифорнийского университета. Конечно же, у него 150к кредит на 10 лет за учебу, потому тема заработка, причем в 18 хочется всего по быстрее, ему не чужда. Он где-то слышал, что опционы тема, фейсбук это подслушал и крутит ему рекламу robinhoodа.
На копив на завтраках 100$ он решает по пробовать. Для простоты возьмем SPY, цены пятничного закрытия.
Боб открывает таблицу месячных февральских опционов, и находи кол за 1$. Покупает 100 штук.
Брокер предупреждает, что вероятность экспирации в деньгах 17%, но это ведь при "нормальном распределении", а рынок ведь прет вверх, да и молодость пушит риск.
Что же происходит на обратной стороне. Маркетмейкер сам в курсе что рынок растет, потому брать на себя риск желания не имеет. Чтобы остатся нейтральным к рынку, ему нужно немножко купить SPY. За размерность "немножко" отвечает коэффициент Дельта.
У нашего опциона он равен 0,128. То есть ММ покупает 0,128 акции на каждый кол, или 12,8 акций на лот колов купленных Бобом.
В деньгах это 4.900$
И этот расчет затмевает чудо, когда Юля Т. на майдане встала с каталки и пошла!
Еще раз, Боб потратил 100$ чтобы купить позицию. ММ купил акции на 4.900$ чтобы оставаться нейтральным к риску. Никогда ранее не было так легко качнуть рынок вверх.
Смотрим дальше.
Если на открытии рынок прибавит пол процента, то кол подорожает до 1,33$. Наш Студент заработает 33%, ММ будет вынужден довести позицию в акциях до 7933$. То есть прикупить ещё акций на 3.033$
Знатоки скажут. Но ведь Боб когда-то заберёт деньги и ММ продаст не нужные акции в рынок, что окажет давление вниз. В теории да, но на практике Жадность Боба неудержима, гармоны, комплексы и радости подростков.
Допустим, к концу дня рынок вырос на 1%. Вполне реальный исход.
Кол подорожал до 1.78, позиция стоит 178$, Боб забирает деньги, и понимая что во вторник на пары уже можно не идти, он разгадал код вселенной. Решает купить 200 колов по 0.85, и еще останется 8$ на пиво.
Сейчас это эквивалент 400 страйка, если в понедельник рынок вырастит на 1%, будет 404 страйк.
А как же наш Маркетмейкер? Он же держит акций на 7933$!!!
Правильно, его судьба еще покупать.
Дельта у нового опциона 0,112, но колов уже 200. Потому нужно купить ещё на 646$, чтобы общая позиция составила 8596$
И пока Боб перекладывается в более дальние страйки, ММ будет покупать, а рынок на его покупках расти. Какой-то конкретный студент может попасть на плохие новости и спад рынка. Но он много не потеряет, а на его место придут другие. Тем более Байден планирует выслать всем чеки на 2000$
P.S. А потом вылазят умные аналитики:
-Вы поглядите, олухи набрали рекордные плечи (кредит), всё скоро завалится!
На плечи покупает не Боб, он рискует своими 100$ и бумажной прибылью. На плечи покупаем Морган Стенли на все 8596$. Ликвидность в залог акций в конечном счёте дает ФРС.
Таким хитрым образом рынок покупает Центробанк сам того не понимая, но главное, деньги у Центробанка не закончатся никогда.