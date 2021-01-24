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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:42

Ukrainian
Тема шортсквиза в одной акции это забавно, но предлагаю посмотреть на ситуацию в целом.
Или разобраться почему рынки будут расти вечно :lol: :lol:

До недавнего времени опционы было уделом профи, и использовались по прямому назначению - то есть в качестве хэджа риска большими ребятами. Ну не может Баффет, Далио или Норвежский фонд выйти из рынка, а уменьшить просадку хочется. Вот и покупают ребята путы. Есть еще и колы, которые страхуют от роста актива, актуально авиокомпаниям на нефть. И еще 3 этажа высшей математики, как опционы оцениваются, в зависимости от дюрации и страйка.

Пытливый ум и жадность брокеров наткнулась на опционы, а автоматизация позволила донести их розничному клиенту. Вот динамика.
Зображення

Далее посмотрим что творится в цифрах.
Есть студент Боб, первого курса Калифорнийского университета. Конечно же, у него 150к кредит на 10 лет за учебу, потому тема заработка, причем в 18 хочется всего по быстрее, ему не чужда. Он где-то слышал, что опционы тема, фейсбук это подслушал и крутит ему рекламу robinhoodа.
На копив на завтраках 100$ он решает по пробовать. Для простоты возьмем SPY, цены пятничного закрытия.
Боб открывает таблицу месячных февральских опционов, и находи кол за 1$. Покупает 100 штук.
Зображення
Брокер предупреждает, что вероятность экспирации в деньгах 17%, но это ведь при "нормальном распределении", а рынок ведь прет вверх, да и молодость пушит риск.
Что же происходит на обратной стороне. Маркетмейкер сам в курсе что рынок растет, потому брать на себя риск желания не имеет. Чтобы остатся нейтральным к рынку, ему нужно немножко купить SPY. За размерность "немножко" отвечает коэффициент Дельта.
У нашего опциона он равен 0,128. То есть ММ покупает 0,128 акции на каждый кол, или 12,8 акций на лот колов купленных Бобом.
В деньгах это 4.900$

И этот расчет затмевает чудо, когда Юля Т. на майдане встала с каталки и пошла!

Еще раз, Боб потратил 100$ чтобы купить позицию. ММ купил акции на 4.900$ чтобы оставаться нейтральным к риску. Никогда ранее не было так легко качнуть рынок вверх.
Смотрим дальше.
Если на открытии рынок прибавит пол процента, то кол подорожает до 1,33$. Наш Студент заработает 33%, ММ будет вынужден довести позицию в акциях до 7933$. То есть прикупить ещё акций на 3.033$
Знатоки скажут. Но ведь Боб когда-то заберёт деньги и ММ продаст не нужные акции в рынок, что окажет давление вниз. В теории да, но на практике Жадность Боба неудержима, гармоны, комплексы и радости подростков.
Допустим, к концу дня рынок вырос на 1%. Вполне реальный исход.
Кол подорожал до 1.78, позиция стоит 178$, Боб забирает деньги, и понимая что во вторник на пары уже можно не идти, он разгадал код вселенной. Решает купить 200 колов по 0.85, и еще останется 8$ на пиво.
Зображення
Сейчас это эквивалент 400 страйка, если в понедельник рынок вырастит на 1%, будет 404 страйк.
А как же наш Маркетмейкер? Он же держит акций на 7933$!!!
Правильно, его судьба еще покупать.
Дельта у нового опциона 0,112, но колов уже 200. Потому нужно купить ещё на 646$, чтобы общая позиция составила 8596$

И пока Боб перекладывается в более дальние страйки, ММ будет покупать, а рынок на его покупках расти. Какой-то конкретный студент может попасть на плохие новости и спад рынка. Но он много не потеряет, а на его место придут другие. Тем более Байден планирует выслать всем чеки на 2000$

P.S. А потом вылазят умные аналитики:
-Вы поглядите, олухи набрали рекордные плечи (кредит), всё скоро завалится!
На плечи покупает не Боб, он рискует своими 100$ и бумажной прибылью. На плечи покупаем Морган Стенли на все 8596$. Ликвидность в залог акций в конечном счёте дает ФРС.
Таким хитрым образом рынок покупает Центробанк сам того не понимая, но главное, деньги у Центробанка не закончатся никогда.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 19:50

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Есть студент Боб, первого курса Калифорнийского университета.
Ликвидность в залог акций в конечном счёте дает ФРС.
Таким хитрым образом рынок покупает Центробанк сам того не понимая, но главное, деньги у Центробанка не закончатся никогда.

Хороша історія. +1 А тепер можна замість SPY поставити ISF і 1329 (iShares Core Nikkei 225 ETF) студенти з Токіо та Лондона теж хочуть заробляти. :wink:
ПС Але брокер не дозволяє купляти американські кол тільки місцеві.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:22

Ukrainian
Я пристально следил за действиями ММ на декабрькой экспирации.
Если бы ММ боялся набранной позиции, то лучшее время разобрать дельта хэдж, это за день экспирации. Продавая в один день/час все что накопилось, можно было знатно придавить рынок. Но получилось ни о чем. Значит Робингуды не так еще сильны на фоне перетока с облигаций и мутал фондов в акции.

По Японии там своя история. Опционщиков там еще меньше, а покупатель в лице ЯЦБ еще наглее, он индекс акций через етф покупает. Хотя Япония не в фокусе моего внимания.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:30

Історія про те, як першокурсник Боб нагнув Уолл-стріт? :D

  St/2 написав:Еще раз, Боб потратил 100$ чтобы купить позицию. ММ купил акции на 4.900$ чтобы оставаться нейтральным к риску. Никогда ранее не было так легко качнуть рынок вверх.

ММ не юзає опціони?
Хто продає акції маркет мейкеру, коли ринок пре вгору і навіть студенти, боячись великих втрат, оперують переважно опціонами?
Невже у маркетосів і біржі немає жодного способу, як повертіть Боба на своїх приборах у таких випадках?
CuT
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:53

CuT
ММ занимается чистым арбитражем. Продали опцион по дороже, отхеджировались через покупку акций по дешевле и чем больше оборот тем им лучше.
Рынок акций большой, ставят цену по выше и кто-то да продаст, может шортист какой.
У них нет задачи раздеть конкретного Боба. Но если Бобов станет слишком много, то ММ просто подымит цену опционов, увеличив норму прибыли, это же рынок. Боб станет чаще терять деньги, забьет и пойдет на пары.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:24

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:он индекс акций через етф покупает.

Так і чому ж японський індекс в 2021 на 10 тис пунктів нижче свого рівня в 1990 році.
Всі складові успіху є банк Японії його купляє, облікові ставки коло нуля, ліквідності з надлишком

Тобто в 2008 році опціони великі інвестори не бажали купувати?

А взагалі ідея цікава по суті SPY CALLS = FREE MONEY
Думаю купити :roll:
Почитав
Тобто я хочу купити Ніо наприклад

https://www.optionsprofitcalculator.com ... -call.html

Nio, you pick March 19th expiry, and the $60 strike price which is $10.40 (look on the right side for Calls. All the prices on the right side will be for Puts). So at $10.40, this means your break-even will be $70.40 (60 + 10.40). Since you have to buy a minimum of 1 contract, which is equivalent to 100 shares, you pay 100 x 10.40 for the option contract, so $1,040 which controls 100 shares of Nio (much cheaper than 100 actual shares of Nio.
I followed your example for NIO. Seems like I need the stock to hit $72 before March 19 and I would make $160 for the contract but I risked $1,040. With that much money I could buy 16 shares at $62/share and selling it at $10 profit, I would also make $160 just having shares instead of options.

Тобто купляю Ніо один контракт це $1,040 на березень 19. Якщо Ніо пробиває вище $72 я зароблю $160 за котракт
Або я можу купити 16 акцій Ніо за $1040 і якщо вони виростуть до тих самих $72
Я теж зароблю $160

В чому тут сенс ?
ПС ясно кол буває різної ціни на Ніо вони дорогі.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 01:27

  St/2 написав:
  Ukrainian написав: Подивіться

Не надо спрыгивать с темы. Где работающий станок?
С июня по декабрь ФРС напечатали ровный круглый ноль.


  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Станок і так працював будь здоров.

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Зображення



  ЛОБ написав:
The U.S. M2 money supply expanded by $369 billion last week, the most since March. The YoY growth rate is now 26.54%, which is unprecedented.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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