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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:09

  CuT написав:Є стопи. І що заважає розвернути позу?

А цель какая? По больше комис заработать для брокера?
Бегая по салону самолета, вы как бы принимаете усилия, но на ваш курс это не влияет.

Нет шортистов попавших в ТОП 1000000 Форбс.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:24

  St/2 написав:А цель какая? По больше комис заработать для брокера?
Бегая по салону самолета, вы как бы принимаете усилия, но на ваш курс это не влияет.

Ціль використовувати наявні можливості. Без затрат ніяк.
Бігаючи по салону літака, це не впливає на курс літака, а на власні інтереси аж бігом. Головне, щоб оця біготня перебивала всі витрати.

А на ринку взагалі є олні лонгісти чи онлі шортисти? Імхо це гра в тандемі. Щоб ціна рухалась в якусь сторону, треба щоб інша сторона на це погоджувалась...
CuT
 
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