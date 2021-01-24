А цель какая? По больше комис заработать для брокера?
Бегая по салону самолета, вы как бы принимаете усилия, но на ваш курс это не влияет.
Нет шортистов попавших в ТОП 1000000 Форбс.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 25 січ, 2021 12:09
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:24
Ціль використовувати наявні можливості. Без затрат ніяк.
Бігаючи по салону літака, це не впливає на курс літака, а на власні інтереси аж бігом. Головне, щоб оця біготня перебивала всі витрати.
А на ринку взагалі є олні лонгісти чи онлі шортисти? Імхо це гра в тандемі. Щоб ціна рухалась в якусь сторону, треба щоб інша сторона на це погоджувалась...
|