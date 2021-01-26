А цель какая? По больше комис заработать для брокера?
Бегая по салону самолета, вы как бы принимаете усилия, но на ваш курс это не влияет.
Нет шортистов попавших в ТОП 1000000 Форбс.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 25 січ, 2021 12:09
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:24
Ціль використовувати наявні можливості. Без затрат ніяк.
Бігаючи по салону літака, це не впливає на курс літака, а на власні інтереси аж бігом. Головне, щоб оця біготня перебивала всі витрати.
А на ринку взагалі є олні лонгісти чи онлі шортисти? Імхо це гра в тандемі. Щоб ціна рухалась в якусь сторону, треба щоб інша сторона на це погоджувалась...
Додано: Пон 25 січ, 2021 16:28
Re: Идеи для торговли на рынках США
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 25 січ, 2021 19:36
Маніпуляції вал стріт, цікаво посадять жуліків чи ні?
A number over 100% is illogical and can only be explained by improper activity on the short side such as “naked shorting” since there are not enough long shares to supply the stock borrows needed to support the reported short selling activity.Sep 28, 2020
Naked shorting is the illegal practice of short selling shares that have not been affirmatively determined to exist. ... Despite being made illegal after the 2008–09 financial crisis, naked shorting continues to happen because of loopholes in rules and discrepancies between paper and electronic trading systems.Dec 29, 2020
Short interest was 139.67% of the float as of Jan. 21, more than double the next highest level of any stock in the Russell 3000 Index, according to data from S3 Partners.
DeepF-----gValue’s portfolio of GameStop options as of Jan. 22
The WallStreetBets legend claims he rolled his initial $53,566.04 in GameStop call options into an $11.2 million paper fortune.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:22
Re: Идеи для торговли на рынках США
AMC вроде больше не банкрот, и сегодня его пошатало просто знатно.
"С утра" закрыл позицию по 4.7 - почти +60% к переоткрытию в прошлую среду по 2.9.
Была возможность побаловаться intraday - еще дважды переоткрыл по 4.25 и закрыл по 4.6
Итого - суммарно почти +150% относительно первого захода 13-го января по 2.2
TURNOVER за последнюю неделю впечатляет - 8-10х среднесуточного и 30-40% капитализации - похоже там сейчас вовсю резвятся HFT боты.
Додано: Пон 25 січ, 2021 23:50
Кто-то тут работает по рекомендациям легендарной Кати Вуд?
Я обычно чужими советами не пользуюсь, но тут она меня соблазнила на NNDM. Блин, всего за пару недель скоро будет 100%! Или это всё школота-робинхудовцы? Это цветочки, - говорит Кати Вуд. Настоящие заработки мы получим на акциях сектора генной инженерии, оплодотворенного искусственным интеллектом, - говорит она. Кстати, на первой позиции у нее давно Тесла. Тут еще свидетели секты Св. Илона остались? Или только я один?
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:34
Re: Идеи для торговли на рынках США
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:45
Секрет успіху американських акцій або чому в японців, німців та британців так не виходить.
Great Marketing = Great InFlow of the Funds = Great increase in Market Cap of firms in the fund = Great increase in ETF
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:15
Кто-то из форумчан участвует в погроме шортистов в GME?
Мечты Бобика о наказании медведей, нашортивших бумагу по 10-му кругу, воплощаются.. на другом рынке
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
|