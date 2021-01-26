Додано: Вів 26 січ, 2021 17:45

Секрет успіху американських акцій або чому в японців, німців та британців так не виходить.

Great Marketing = Great InFlow of the Funds = Great increase in Market Cap of firms in the fund = Great increase in ETF

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".