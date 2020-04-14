RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 05:02

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  San написав:Ukrainian
насколько я помню, Michael Burry начал шортить от четырех сотен сразу после сплита


проклятие предсказателя кризиса. сколько таких было.. раз угадал, а потом как голубь всю жизнь повторяет ритуал в надежде профита


Ну не завжди так
GameStop Stock Surged Because ‘Big Short’ Investor Michael Burry Bought More
April 14, 2020 6:00 am ET
Дивимось на ціну в квітні $3
І зараз $65
The Big Short Squeeze - Did Michael Burry Just Make A Killing In Gamestop?

The latest data shows that as of Q3 2020 filings he still had 1.7mm shares...

https://www.zerohedge.com/markets/citro ... le-serious

'Big Short' investor Michael Burry made a 1,500% gain on GameStop

Michael Burry is best known as the investor who made a billion-dollar bet against the US housing market and won.

https://markets.businessinsider.com/new ... 1030004676
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9502
З нами з: 18.06.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 08:01

Ссылка на ритардов/дегенератов рынка, которые рвут рынок коллами https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33318
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2287 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:53

Re: Идеи для торговли на рынках США

San написав:Ссылка на ритардов/дегенератов рынка, которые рвут рынок коллами https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/
а в чём они дегенераты? в том что хэджи начали шортить а их переехали? и теперь их дружки брокера поставили хальт?

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 316
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:05

Re: Идеи для торговли на рынках США

Вышел сегодня из Eflvf и Recaf. Если кто то держит у кого какие мысли?

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 316
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:18

  PrimusInterPares написав:в том что хэджи начали шортить а их переехали?

Вроде наоборот, уже второй шортист сдался
Хотят повторить с $BBBY, $EXPR и $AMC, но SEC заинтересовался
peer-tech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 25.11.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:28

Re: Идеи для торговли на рынках США

  PrimusInterPares написав:дегенераты? в том что хэджи начали шортить а их переехали? и теперь их дружки брокера поставили

Вроде бы еще висит 20 млн шортов, еще не переехали
Умными этих бычков-робингудов тоже назвать нельзя, соцсетями строится классическая пирамида, кто первый выскочит будет при деньгах, остальные останутся пожизненными владельцами дешевой компании

Примерно как с Теслой, пока покупают и держут - Илон самый богатый человек мира, но если он захочет получить свои 200млрд, то ему никто не даст и половины
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 27 січ, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 24.10.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:32

  peer-tech написав:
  PrimusInterPares написав:в том что хэджи начали шортить а их переехали?

Вроде наоборот, уже второй шортист сдался
Хотят повторить с $BBBY, $EXPR и $AMC, но SEC заинтересовался

KOSS
NOK
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 24.10.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:46

  peer-tech написав:
  PrimusInterPares написав:в том что хэджи начали шортить а их переехали?

Вроде наоборот, уже второй шортист сдался
Хотят повторить с $BBBY, $EXPR и $AMC, но SEC заинтересовался

Вообще-то это полнейший ПЦ. Дикий запад. Если SEC это не пресечет, то торговля акциями будет хуже чем криптовалютный рынок.
airmax78
 
Повідомлень: 37534
З нами з: 25.10.12
Подякував: 907 раз.
Подякували: 4505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:55

  nekefer написав:
  PrimusInterPares написав:дегенераты? в том что хэджи начали шортить а их переехали? и теперь их дружки брокера поставили

Вроде бы еще висит 20 млн шортов, еще не переехали
Умными этих бычков-робингудов тоже назвать нельзя, соцсетями строится классическая пирамида, кто первый выскочит будет при деньгах, остальные останутся пожизненными владельцами дешевой компании

Примерно как с Теслой, пока покупают и держут - Илон самый богатый человек мира, но если он захочет получить свои 200млрд, то ему никто не даст и половины

Это вариация МММ2011. Только первым платит Фонд, а дальше кто успеет раньше выскочить - тот с деньгами. Остальные с акциями МММ2011.
airmax78
 
Повідомлень: 37534
З нами з: 25.10.12
Подякував: 907 раз.
Подякували: 4505 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 189190191192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (969)
28.01.2021 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.