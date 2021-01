Ukrainian написав:

насколько я помню, Michael Burry начал шортить от четырех сотен сразу после сплита насколько я помню, Michael Burry начал шортить от четырех сотен сразу после сплита



проклятие предсказателя кризиса. сколько таких было.. раз угадал, а потом как голубь всю жизнь повторяет ритуал в надежде профита проклятие предсказателя кризиса. сколько таких было.., а потом как голубь всю жизнь повторяет ритуал в надежде профита

Ну не завжди такGameStop Stock Surged Because ‘Big Short’ Investor Michael Burry Bought MoreApril 14, 2020 6:00 am ETДивимось на ціну в квітні $3І зараз $65The Big Short Squeeze - Did Michael Burry Just Make A Killing In Gamestop?The latest data shows that as of Q3 2020 filings he still had 1.7mm shares...