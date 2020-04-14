San написав:Ukrainian насколько я помню, Michael Burry начал шортить от четырех сотен сразу после сплита
проклятие предсказателя кризиса. сколько таких было.. раз угадал, а потом как голубь всю жизнь повторяет ритуал в надежде профита
Ну не завжди так GameStop Stock Surged Because ‘Big Short’ Investor Michael Burry Bought More April 14, 2020 6:00 am ET Дивимось на ціну в квітні $3 І зараз $65 The Big Short Squeeze - Did Michael Burry Just Make A Killing In Gamestop?
The latest data shows that as of Q3 2020 filings he still had 1.7mm shares...
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
PrimusInterPares написав:дегенераты? в том что хэджи начали шортить а их переехали? и теперь их дружки брокера поставили
Вроде бы еще висит 20 млн шортов, еще не переехали Умными этих бычков-робингудов тоже назвать нельзя, соцсетями строится классическая пирамида, кто первый выскочит будет при деньгах, остальные останутся пожизненными владельцами дешевой компании
Примерно как с Теслой, пока покупают и держут - Илон самый богатый человек мира, но если он захочет получить свои 200млрд, то ему никто не даст и половины
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 27 січ, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
PrimusInterPares написав:дегенераты? в том что хэджи начали шортить а их переехали? и теперь их дружки брокера поставили
Вроде бы еще висит 20 млн шортов, еще не переехали Умными этих бычков-робингудов тоже назвать нельзя, соцсетями строится классическая пирамида, кто первый выскочит будет при деньгах, остальные останутся пожизненными владельцами дешевой компании
Примерно как с Теслой, пока покупают и держут - Илон самый богатый человек мира, но если он захочет получить свои 200млрд, то ему никто не даст и половины
Это вариация МММ2011. Только первым платит Фонд, а дальше кто успеет раньше выскочить - тот с деньгами. Остальные с акциями МММ2011.