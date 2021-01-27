Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 28 січ, 2021 02:54
Re: Идеи для торговли на рынках США
Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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