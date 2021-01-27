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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 02:54

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:Если SEC это не пресечет, то торговля акциями будет хуже чем криптовалютный рынок.

Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:27

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ukrainian написав:
  airmax78 написав:Если SEC это не пресечет, то торговля акциями будет хуже чем криптовалютный рынок.

Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
а что Sec должен пересечь? преступный сговор хэджей и брокеров? так это дело прокуроров( которое может дать буст карьере вплоть до генерального)

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