Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 28 січ, 2021 02:54
Re: Идеи для торговли на рынках США
Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:27
Re: Идеи для торговли на рынках США
а что Sec должен пересечь? преступный сговор хэджей и брокеров? так это дело прокуроров( которое может дать буст карьере вплоть до генерального)
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:16
Чисто імха...)))
Все, шо наразі відбувається на амерофонді, може привести до наступного:
1. забороні торгувати інтрадей,
2. забороні торгувати без ліцензії і так далі,
3. масивному краху ринка в цьому році і новому 29 року.
Якщо буде крах ринка і пункти 1+2 в якомусь виконанні, то буде те саме, шо і в 29-33 роках з амерофондою...
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:19
і ще...
Лонг SLV
і ще, бай зе діп))))
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:13
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