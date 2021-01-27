Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 28 січ, 2021 02:54
Re: Идеи для торговли на рынках США
Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:27
Re: Идеи для торговли на рынках США
а что Sec должен пересечь? преступный сговор хэджей и брокеров? так это дело прокуроров( которое может дать буст карьере вплоть до генерального)
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:16
Чисто імха...)))
Все, шо наразі відбувається на амерофонді, може привести до наступного:
1. забороні торгувати інтрадей,
2. забороні торгувати без ліцензії і так далі,
3. масивному краху ринка в цьому році і новому 29 року.
Якщо буде крах ринка і пункти 1+2 в якомусь виконанні, то буде те саме, шо і в 29-33 роках з амерофондою...
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:19
і ще...
Лонг SLV
і ще, бай зе діп))))
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:13
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:43
Re: Идеи для торговли на рынках США
Может где падает, но GME +100 до 450 на премаркете
30%+ годовых для шорта, любое IPO нервно курит в сторонке
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:05
По GME на сегодня всем уоллстритовским каржанам BUY and HOLD. Я дам вам знать, когда злой Мелвин истечет кровью и GME можно будет продавать. Аналогично с BB и AMC. Но упор сегодня на GME.
Каржаны всех стран, соединяйтесь и зарабатывайте!
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:26
BOYS AND GIRLS LISTEN UP, TODAY IS A BIG DAY
$GME Infinity War has gone global. Our retarded brothers and sisters from across the world are getting news about the war and filling our ranks.
No retard left behind. Band of retards. Apes stronger together.
FRONTS:
$GME is the main battle front. There are others. But GME is THE BATTLE FRONT.
Listen retards, we have literal whales on our side. General Cohen, Papa Musk, Sir Chamath, Dr. Michael McFlurry Burry. We have politicians on our side, AOC, Elizabeth Warren. Possibly the fucking president of the U S and A.
HODLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:31
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:34
Re: Идеи для торговли на рынках США
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