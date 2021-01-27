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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 191192193194>
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 02:54

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:Если SEC это не пресечет, то торговля акциями будет хуже чем криптовалютный рынок.

Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:27

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ukrainian написав:
  airmax78 написав:Если SEC это не пресечет, то торговля акциями будет хуже чем криптовалютный рынок.

Яким чином вони можуть щось там зробити? Там походу все крім naked shorts законно
а что Sec должен пересечь? преступный сговор хэджей и брокеров? так это дело прокуроров( которое может дать буст карьере вплоть до генерального)

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:16

Чисто імха...)))

Все, шо наразі відбувається на амерофонді, може привести до наступного:
1. забороні торгувати інтрадей,
2. забороні торгувати без ліцензії і так далі,
3. масивному краху ринка в цьому році і новому 29 року.

Якщо буде крах ринка і пункти 1+2 в якомусь виконанні, то буде те саме, шо і в 29-33 роках з амерофондою...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:19

і ще...

Лонг SLV

і ще, бай зе діп))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:13

  change_pm написав:3. масивному краху ринка в цьому році

Массивный или нет а уже второй день подряд падаем...
peer-tech
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:43

Re: Идеи для торговли на рынках США

Может где падает, но GME +100 до 450 на премаркете
30%+ годовых для шорта, любое IPO нервно курит в сторонке
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:05

  nekefer написав:Может где падает, но GME +100 до 450 на премаркете
30%+ годовых для шорта, любое IPO нервно курит в сторонке


По GME на сегодня всем уоллстритовским каржанам BUY and HOLD. Я дам вам знать, когда злой Мелвин истечет кровью и GME можно будет продавать. Аналогично с BB и AMC. Но упор сегодня на GME. :!:
Каржаны всех стран, соединяйтесь и зарабатывайте!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:26

BOYS AND GIRLS LISTEN UP, TODAY IS A BIG DAY

$GME Infinity War has gone global. Our retarded brothers and sisters from across the world are getting news about the war and filling our ranks.
No retard left behind. Band of retards. Apes stronger together.

FRONTS:

$GME is the main battle front. There are others. But GME is THE BATTLE FRONT.

Listen retards, we have literal whales on our side. General Cohen, Papa Musk, Sir Chamath, Dr. Michael McFlurry Burry. We have politicians on our side, AOC, Elizabeth Warren. Possibly the fucking president of the U S and A.

HODLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:31

  Libo написав:
  nekefer написав:Может где падает, но GME +100 до 450 на премаркете
30%+ годовых для шорта, любое IPO нервно курит в сторонке


Я дам вам знать, когда злой Мелвин истечет кровью и GME можно будет продавать.

А как это узнать практически и наверняка? А не по слухам редита
ЗЫ уже 500
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:34

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Listen retards, we have literal whales on our side. General Cohen, Papa Musk, Sir Chamath, Dr. Michael McFlurry Burry. We have politicians on our side, AOC, Elizabeth Warren. Possibly the fucking president of the U S and A.

Ох найдут в этой истории след китайских хакеров из Мелитополя
nekefer
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