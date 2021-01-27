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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:40

  nekefer написав:А как это узнать практически и наверняка? А не по слухам редита
ЗЫ уже 500


Команду мы получим из штаба. 8)
Я лично участвую. Продублирую. :?
Хочу, чтобы укропские каржаны тоже заработали и внесли свой вклад в борьбу со злом. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:46

  Libo написав:
  nekefer написав:А как это узнать практически и наверняка? А не по слухам редита
ЗЫ уже 500


Команду мы получим из штаба. 8)
Я лично участвую. Продублирую. :?
Хочу, чтобы укропские каржаны тоже заработали и внесли свой вклад в борьбу со злом. :wink:

Какого х вы загоняете некрепких умом в эту поипень? Это же в чистом виде пирамида. И схлопнется она также стремительно как и выросла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:53

Re: Идеи для торговли на рынках США

airmax78 написав:
  Libo написав:
  nekefer написав:А как это узнать практически и наверняка? А не по слухам редита
ЗЫ уже 500


Команду мы получим из штаба. 8)
Я лично участвую. Продублирую. :?
Хочу, чтобы укропские каржаны тоже заработали и внесли свой вклад в борьбу со злом. :wink:

Какого х вы загоняете некрепких умом в эту поипень? Это же в чистом виде пирамида. И схлопнется она также стремительно как и выросла.
на соседней ветке кучу народа загоняет в Кжрн. Это тоже самое, только глобальная версия)

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:33

Re: Идеи для торговли на рынках США

GME всьо
nekefer
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