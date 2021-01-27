Команду мы получим из штаба.
Я лично участвую. Продублирую.
Хочу, чтобы укропские каржаны тоже заработали и внесли свой вклад в борьбу со злом.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:40
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:46
Какого х вы загоняете некрепких умом в эту поипень? Это же в чистом виде пирамида. И схлопнется она также стремительно как и выросла.
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:53
Re: Идеи для торговли на рынках США
на соседней ветке кучу народа загоняет в Кжрн. Это тоже самое, только глобальная версия)
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:33
Re: Идеи для торговли на рынках США
GME всьо
|